µÈÅÄÀµ¾°¡¢£··îËö°ÊÍèÌó£±¤«·î¤Ö¤ê½ÐÈÖ¤Ê¤·¡Ä¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÀèÈ¯¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ï£Í£Ì£Â¥È¥Ã¥×£±£¶¾¡ÌÜ
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹£²¡½£±¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê£³£±Æü¡¢ÊÆ¥ß¥·¥¬¥ó½£¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡á¥³¥á¥ê¥«¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¤Ï£³£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£±Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Î·ç¾ì¤Ï£··î£²£¸Æü¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï°ÊÍè¡¢Ìó£±¤«·î¤Ö¤ê¡£
¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Îº¸ÏÓ¥¹¥¯¥Ð¥ë¤¬°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¡£¼ºÅÀ¤Ï½é²ó¤Ë¥ª¥Ë¡¼¥ë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¥½¥íÃÆ¤Ë¤è¤ë£±ÅÀ¤Î¤ß¡££¸²ó£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀÌµ»Íµå£¸Ã¥»°¿¶¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î£±£¶¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º¸ÏÓ¤¬ÀèÈ¯¤È¤¢¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿µÈÅÄ¤Ï½ÐÈÖ¤Ê¤¯»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£