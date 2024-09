セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年8月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『アナと雪の女王』 & you マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『アナと雪の女王』 & you マスコット

登場時期:2024年8月30日より順次

サイズ:全長約7×5×12cm

種類:全4種(エルサ、アナ、オラフ、トロール)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、ディズニー映画『アナと雪の女王』のマスコットが登場。

戴冠式の衣装を着た「エルサ」と「アナ」に加え、「オラフ」と「トロール」の“& you(アンドユー)”デザインを使用したマスコットが展開されています☆

エルサ

戴冠式の衣装を着た「エルサ」のマスコット。

頭にはティアラも付いています。

アナ

戴冠式用の華やかな衣装を纏った「アナ」のマスコット。

髪型やドレスの細かいデザインも丁寧に再現されています。

オラフ

笑顔がかわいい「オラフ」のマスコット。

にんじんでできたお鼻や枝でできた腕などもポイントです。

トロール

歯をのぞかせながらにっこりと笑う「トロール」のマスコット。

グリーンを基調にした衣装も細かく表現されています。

ディズニーアニメーション映画『アナと雪の女王』のキャラクターたちをデザインした、ぬい撮りにぴったりなマスコット。

セガプライズの『アナと雪の女王』 & you マスコットは、2024年8月30日より順次全国のゲームセンターなどに登場です!

