ÂæÉ÷10¹æ¡¢1Æü¤ÏÅìÆüËÜÃæ¿´¤ËÂçµ¤¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¡¡°ú¤Â³¤·Ù²ü¤ò
¡¡ÂæÉ÷10¹æ¤Ï1Æü¸áÁ°6»þ¸½ºß¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Î²¹ç¤Ë¤¢¤ê¡¢µª°ËÈ¾ÅçÉÕ¶á¤òËÌ¾å¤·¤Æ¡¢º£Ìë¤Þ¤Ç¤ËÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡¢ÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤ÏÈó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢°ú¤Â³¤·Ù²ü¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Æü¸áÁ°8»þ¸½ºß¡¢24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦»Ô¤ÎÅ·¾ë»³¤Ç201¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Ç±«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1Æü¸áÁ°6»þ¤«¤é¤Î24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢Åì³¤200¥ß¥ê¢¦¶áµ¦150¥ß¥ê¢¦´ØÅì¹Ã¿®120¥ß¥ê¢¦ËÌÎ¦80¥ß¥ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2Æü¸áÁ°6»þ¤«¤é¤Î24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤ÇÅì³¤100¥ß¥ê¢¦ËÌÎ¦80¥ß¥ê¡£
¡¡¶¯¤¤É÷¤Ë¤â·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¡¢1Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®¤Ï¡¢Åì³¤18¥á¡¼¥È¥ë¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®25¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¢¦¶áµ¦15¥á¡¼¥È¥ë¡ÊÆ±25¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£2Æü¤âÅì³¤16¥á¡¼¥È¥ë¡ÊÆ±25¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£
¡¡JRÅì³¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï1Æü¡¢»ÏÈ¯¤«¤é»°Åç¡½Ì¾¸Å²°´Ö¤Ç½ªÆü±¿µÙ¤¹¤ë¡£Åìµþ¡½»°Åç´Ö¤Ï¡¢»ÏÈ¯¤«¤é±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸áÁ°£±£°»þ¤´¤í¤«¤éÂçÉý¤ËËÜ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ±¿Å¾¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£Ì¾¸Å²°¡½¿·Âçºå´Ö¤Ï»ÏÈ¯¤«¤éÂçÉý¤ËËÜ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²£ÉÍ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¶âÂ°²Ã¹©,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¹©¾ì,
¿À»ö,
ºë¶Ì,
ºßÂð°åÎÅ,
Êè