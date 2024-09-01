Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½Áª¤ÏËäË×¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡Ä¡ÖÁ°¸½ÈÈ¿·¡×¤ÇÁè¤¤¡© ¼«Ì±¤ËÎô¤é¤Ì¿ÍºàÊ§Äì¤Î¿¼¹ï
¡¡¤ªº×¤êÁû¤®¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê9·î12Æü¹ð¼¨¡¢27ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÊØ¾è¤·¤è¤¦¤ÈÆüÄø¤òÁÈ¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞÂåÉ½Áª¡Ê9·î7Æü¹ð¼¨¡¢23ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÏËäË×¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¡£½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Î½°±¡Áª¤Ç»´ÇÔ¤·¤¿¤È¤¤Î»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½¡Ê60¡Ë¤È¡¢12Ç¯Á°¤ÎÀ¯¸¢Å¾Íî¤ò¾·¤¤¤¿¡ÈAµéÀïÈÈ¡É¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¸µ¼óÁê¡Ê67¡Ë¡£ºÆÁª¤òÁÀ¤¦Àô·òÂÀÂåÉ½¡Ê50¡Ë¤Ï20¿Í¤Î¿äÁ¦¿Í³ÎÊÝ¤Ë¶ìÀï¤·¡¢¸«ÄÌ¤·¤Ï°Å¤¤¡£
ÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ¥¢¥Ã¥×´Þ¤à¡Ö7¤Ä¤ÎÂçºá¡×¡ÄÎ©·ûÂåÉ½Áª¤Ë°ÕÍßËþ¡¹¤ÎÎ¢¤ÇÆ©¤±¤ëº²ÃÀ
¡¡ÂçËÜÌ¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Àô¹ß¤í¤·¤ÎµÞÀèË¯¤ËÎ©¤Ä¾®Âô°ìÏº½°±¡µÄ°÷¡Ê82¡Ë¤é¤¬»Ù±ç¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÌîÅÄ¤À¡£
¡¡¼«¿È¤¬Î¨¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ·ø¼ã¼ê¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤â¿ä¤µ¤ì¡¢¡ÖÂåÉ½Áª¤Ï½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤ÏÁíÁªµó¡£½à·è¾¡¤ÇÉé¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤éÀ¯¼£²È¤ò¼¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÆ®»Ö¤ò¥à¥½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®Âô»á¤Ï¡ØÀôÂåÉ½¡ÙÃÂÀ¸¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤¿¤Î¤ËÎä¤äÈÓ¤ò¿©¤ï¤µ¤ì¤¿¾å¡¢À¯¸¢¸òÂå¤¬±ó¤¶¤«¤ëÅ¸³«¤ËÅÜ¤ê¿´Æ¬¡£¡ÒÌîÅÞ¶¦Æ®¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÂåÉ½¡Ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ºÇ¤âÍýÁÛ¤Ë¶á¤¤ÌîÅÄ»á»Ù»ý¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÀôÂåÉ½¤Ï¼«¿È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤äÁ°²ó¤Î¿äÁ¦¿Í¤ò¸Ç¤á¤¤ì¤º¡¢¹¾ÅÄ·û»Ê¸µÂåÉ½Âå¹Ô¡Ê68¡Ë¤äÇÏÊ¥À¡É×¸µ¹ñ¸òÁê¡Ê64¡Ë¡¢µÈÅÄÀ²Èþ½°±¡µÄ°÷¡Ê52¡Ë¤ØÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ½ÐÇÏ¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹¾ÅÄ»á¤äÇÏÊ¥»á¤â¿äÁ¦¿Í½¸¤á¤Ç¶ìÏ«¤·¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÀâÆÀ¹©ºî¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÎ©·û¥Ù¥Æ¥é¥ó¡Ë
¡¡Í£°ì¤Î½÷À¸õÊä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊµÈÅÄ¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤ËÅìµþ8¶è¤Ç½éÅöÁª¡£¼«Ì±¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸¸µ´´»öÄ¹¤ËÈæÎãÉü³è¤òµö¤µ¤º¡¢»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ©·ûÂåÉ½Áª¤Ï¡ØÀÎ¤Î´é¡Ù¤Ð¤«¤ê¤È¤ÎÙèÙé¤Ë´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤¿ÄÔ¸µÀ¶ÈþÂåÉ½Âå¹Ô¤é¤¬¡Ø¼ã¼ê¡¢½÷À¤ò½Ð¤µ¤Ê¥¢¥«¥ó¡Ù¤ÈÃ´¤®½Ð¤·¤¿¤Î¤¬µÈÅÄ»á¡£º£½µ¡¢¾®Âô»á¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÂåÉ½Áª¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Àï¤¤Êý¤Ê¤É¤ò¥³¥ó¥³¥ó¤ÈÀâ¤«¤ì¡¢¤À¤¤¤Ö¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÇÏ¤Ø¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÂåÉ½Áª¤Ë´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ëµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¡ÊÎ©·ûÃæ·øµÄ°÷¡Ë
¡¡¿·¡¦µìÂåÉ½¡¢AµéÀïÈÈ¤Î¸µ¼óÁê¡¢½÷À¿·¿Í¡Ä¡Ä¼«Ì±¤â¤·¤«¤ê¤Ç¿ÍºàÊ§Äì¤Ï¿¼¹ï¤À¡£