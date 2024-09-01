Âç½÷Í¥¤âÇ§¤á¤¿ ·Ý¿Í¤äÃË¤é¤·¤µ¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÃÏÊ¿¤ÇÊü¤ÄµÜ²¼ÁðÆå¡¦ÁðÆå¤ÎÆÈÆÃ¤Êµ±¤¡Úº£½µ¥°¥µ¥Ã¤È¤¤¿Ì¾¸ÀÄÁ¸À¡Û
¡Úº£½µ¥°¥µ¥Ã¤È¤¤¿Ì¾¸ÀÄÁ¸À¡Û
¥³¥ó¥Ó¤Ç¥«¥Ó½¤¤Éô²°¤Ë½»¤àµÜ²¼ÁðÆå »äÀ¸³è¤Ï¡Ö¿¿µÕ¡×
¡ÖËÍ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤·¤¿¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤«¡¢1¸Ä¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÊÁðÆå¹Ò´ð¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×8·î22ÆüÊüÁ÷¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ö¤Ò¤ÊÃÅ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¿ô¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦µÜ²¼ÁðÆå¤ÎÁðÆå¹Ò´ð¡Ê33¡Ë¡£¡Ö¡ÊÏÃ¤Ë¡ËÆþ¤ì¤¿¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ò¡ÖÆþ¤ì¤¿¤éÆþ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢º¤ÏÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÁðÆå¤¬¿È¤â¥Õ¥¿¤â¤Ê¤¤¿´¾ð¤òÅÇÏª¤·¤¿°ì¸À¤¬¡¢º£½µ¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
¡¡µÜ²¼ÁðÆå¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2020Ç¯¤«¤é¡ÖµÜ²¼ÁðÆå¤Î15Ê¬¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤È¤¤¤¦¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢·Ý¿Í¤Î¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÃ»¤¤¡¢1²ó¤ï¤º¤«15Ê¬¤ÎÈÖÁÈ¤À¡£CM¤Ê¤É¤ò½ü¤¯¤È¼Â¼Á12Ê¬ÄøÅÙ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢11Ê¬¤Û¤É¤·¤«¤È¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼Ü¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤º¡¢¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÁðÆå¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÃª¤Ë¾å¤²¡¢¡ÖÏÃ¤Î¹¤²Êý¤¬°¤¤¡×¤ÈµÜ²¼¤Ë¤¤¤Á¤ã¤â¤ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡£¸À¤¤Áè¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëö¡¢¡Ö¼¡¡¢15Ê¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤ÏÃ»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¡Ø2½µ¹Ô¤¯¤«¤â¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ÇÁ°Æü¤Þ¤Ç¤º¡¼¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡¢ËÜÈÖÍè¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È·ë²Ì¤Ï»´Øë¡Ê¤µ¤ó¤¿¤ó¡Ë¤¿¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ö·Ý¿Í¥é¥¸¥ª¡×20Ç¯9·î12ÆüÈ¯Çä¡Ë¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢¤½¤ÎÊüÁ÷¤Î¤¢¤È¡¢¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤´¤á¤ó¡×¤È¼Õ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊüÁ÷»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤â¡¢ÁðÆå¤ÏÃÇ¸ÇµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÇÚ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤Ïºòº£¡¢·Ý¿Í¤¬Î¢ÏÃ¤ä¶ìÏ«ÏÃ¤òÁá¡¹¤Ë¸ì¤ë¤³¤È¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÁðÆå¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¤È¸À¤¦¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÁðÆå¤Ï¡ÖËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£ÎÉ¤¤»ö¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤ì¤ò¤ï¡¼¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ë¤È¤½¤ÎÎÉ¤¤Ê¬¡¢¼¡¥Ð¥Á¤¬Åö¤¿¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡ÊJFN·Ï¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×24Ç¯3·î24Æü¡Ë¡£
¡¡¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ï¥È¡¼¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç´îÍø¤âÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡Ö¤â¤¦¥Ü¥±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡õÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥·¥ó¥Ñ¥¤¾Þ¡ª¡ª¡×20Ç¯10·î18Æü¡Ë¤È¤Þ¤Ç¸À¤¦¡£¤ª¤è¤½·Ý¿Í¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²Ã²ì¤Þ¤ê¤³¤Ï¡¢ÁðÆå¤¬¡Ö¤ê¤ê¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¤ê¤ê¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤¿¤Ï»à¤Ì¤è¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¡£¤¢¤ó¤¿¤¬¤ê¤ê¤·¤¯¡¢ÃË¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Á´Á³Ì¥ÎÏ¤Ê¤¤¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¡¡¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡×20Ç¯12·î18Æü¡Ë
¡¡ÁðÆå¤Ï¡¢·Ý¿Í¤é¤·¤µ¤äÃË¤é¤·¤µ¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÃÏÊ¿¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Îµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤Æ¤ì¤Ó¤Î¥¹¥¥Þ ¸ÍÉôÅÄÀ¿¡¿¥é¥¤¥¿¡½¡Ë