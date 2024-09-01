ÌøÂô¿µ¸ã¡Ö°ì¿Í¹Ã»Ò±à¡×¤Ï¡Ö¾ÐÅÀ¡×¤Ç¥Ð¥«¼õ¤±¡ª¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥ì¥¢¤â¤Î¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¡ÊÉ°»³¼îÈþ¡Ë
¡ÚÉ°»³¼îÈþ ¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¸À¤ï¤»¤Æ¡Û
¥¥à¥¿¥¯¤¬Ç÷¤é¤ì¤ë¡Ö¼çÌò¤ÎºÂ¡×¤«¤é¤ÎÂà¾ì¡ÄÌÁÍ§¤«¤é¤â¡ÈÆóÈÖ¼ê¡É¹ß³Ê¤òÄó¸À¤µ¤ì¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ
¡¡25Æü¤Î¡Ö¾ÐÅÀ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Âç´îÍøÁ°¤Î±é·Ý¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÇÐÍ¥¤ÎÌøÂô¿µ¸ã¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»Ê²ñ¤Î½ÕÉ÷Äâ¾ºÂÀ¤¬ÌøÂô¿µ¸ã¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º²ñ¾ì¤«¤é¡Ö¤ª¡¼¡×¤È¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÏÌ¡ºÍ¤ä¥³¥ó¥È¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÀ¤Âå¤âÌä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ý¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢60Ç¯¶á¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÇÐÍ¥¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Èà¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëºÝ¡¢Ì¾»ÉÂå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬¡Ö¹Ã»Ò±à¡×¤ò°ì¿Í¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤«¡¢¡Ö·Ù»¡24»þ¡×¡£¤É¤Á¤é¤âÄ¹¤¤¤Î¤¬¶Ì¤Ë¥¥º¤Ç¡¢¼Ù¸±¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡È¤½¤Î¥¦¥¶¤µ¤â¹þ¤ß¤¬ÌøÂô¿µ¸ã¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÇ§¼±¤À¡£¤½¤ì¤ò¤â¤¦²¿½½Ç¯¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦Î©ÇÉ¤Ê·Ý¡£¤³¤ÎÆü¤Ï´ÑµÒ¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¥Í¥¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼êÇï»Ò¤·¡¢³Ú¤·¤½¤¦¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ì´¸«¤í¤è¡ª¡×¡Ö¤¢¤Ð¤è¡Á¡×¤È¼«¿È¤Î»ý¤Á¥®¥ã¥°¤ò·è¤á¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯µî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÛÄ¥¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ã¼êÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤è¤ê¡¢Çú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò´ë²è¤·¤¿¡Ö¾ÐÅÀ¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÇï¼ê¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë»ÑÀª¤³¤½¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤À¡£¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤³¤½¥Æ¥ì¥Ó¡£ºòº£¤ÏÆ±¤¸´é¤Ö¤ì¤äÆ±¤¸´ë²è¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÃ¯¤¬¸«¤ë¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤À¡£
Åû°æÆ»Î´¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤ÇÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê
¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Åû°æÆ»Î´¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£27Æü¤Ï¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤íÇò½ñ¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ë¤Ï½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¥ª¥É¥ª¥É¡£
¡¡ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ö¶µ¾ì¡×¤Çµ×¡¹¤Ë¶¦±é¤·¤¿¥¥à¥¿¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤Âç¸æ½ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÀÎ¤Î¥Î¥ê¤ÇÀÜ¤·¤¿¤é¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¡Ö¥Ï¥Ï¥¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¡¢°Å¤Ë¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤Ò¤ìÉú¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥Ð¥é¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤ì¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¯¸À¡¢¡Ö¥È¥á¤È¤«¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¼ç±é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä2ÈÖ¼ê¤È¤«¤ä¤ë¤È¤Þ¤¿»ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¼ýÏ¿¤Ê¤é¤Ð×ÖÅÙ¤Ç¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡£
¡¡Åû°æ¤ÏÈÖÀë¤Ç¤â¤Ê¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥É¥é¥Þ°Ê³°¤Ç¤Ï¸«¤Ê¤¤¿Í¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤¹¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡25Æü¤Î¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¤ò¥²¥¹¥È¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¥ì¥¢¡£Íè½µ¤Ï¸åÈ¾¤òÊüÁ÷¡¢É¬¸«¤À¡£
¡ÊÉ°»³¼îÈþ¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë