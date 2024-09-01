²¥¤ê¹ç¤¤¤Î¿Æ»Ò·ö²Þ¤ÇÉã¿Æ¡Ê57¡Ë¤ÈÂ©»Ò¡Ê34¡Ë¤òÂáÊá Î¾¼Ô¤È¤â¤ËîÉîÄ¾õÂÖ ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦ÆÑ¾®ËÒ·Ù»¡½ð¤Ï2024Ç¯8·î31Æü¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Ë½»¤à¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË¡Ê57¡Ë¤È¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÎÃË¡Ê34¡Ë¤ò¤ª¸ß¤¤¤Î´é¤ò¼ê¤Ç²¥¤Ã¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË2¿Í¤Ï¡¢8·î31Æü¸á¸å10»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ÆÑ¾®ËÒ»ÔºùÌÚÄ®2ÃúÌÜ¤ÎÊâÆ»¾å¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´é¤òÊ£¿ô²ó¼ê¤Ç²¥¤Ã¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË2¿Í¤Ï¿Æ»Ò¤Ç¡¢îÉîÄ¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌÜ·â¼Ô¤«¤é¡ÖÃËÆ±»Î¤¬²¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÄÌÊó¤¬Ê£¿ô·ïÆþ¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Éã¿Æ¤Ï¡Ö²¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤À¤±¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â©»Ò¤Ï¡Ö·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬²¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ²èÁü
ÆÑ¾®ËÒ½ð
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÇÛÀþ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²£ÉÍ,
Êè,
½»Âð,
°ÖÎîº×,
¾²ÃÈË¼,
ºßÂð°åÎÅ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°