「清楚系より全然カワイイ！」とギャルに目覚めた「群馬の小学6年生」…令和に生まれた”小学生ギャル”の「超ディープな1日」

本記事では小学生ギャルのメディア『KOGYARU(コギャル)』で専属モデルを務める”ちゃんもあ”に密着。群馬在住の彼女のとある休日を紹介する。

前回記事『《ギャルは絶滅危惧種》…ではなかった!いま“地方”で「小学生ギャル」が急増している「意外なワケ」』では、現在勢いを増しつつある小学生ギャルの実態に迫った。

小学生ギャルのモーニングルーティン

「ふぁぁぁ、ねむ〜」

お気に入りのハンギョドンのパジャマで目覚めた、ちゃんもあ。時刻はすでに9時過ぎだ。

「いつもだったらアウトだけどいまは夏休み中だからオッケー、オッケー」

枕元にあった赤いヒョウ柄の派手なスマホを手に取ると、朝イチのインスタチェックが始まった。

ちゃんもあの部屋の中は大好きなグッズでいっぱいだ。ヒョウ柄の小物に、おとぼけ顔のハンギョドングッズが混じる。いつも背負っているランドセルだって、もちろんヒョウ柄。

小学生にして一分の隙もないギャルである。

昨日はギャル友とお泊まり会!

朝のスマホチェックを終えたちゃんもあは、1階のリビングへ。階段を下りた先には、ギャルが1、2……3人も!

「えく、ななぴ、あむ、だよ。昨日はうちでお泊まり会したの。てか、みんなメイクするの早くね?」(ちゃんもあ)

3人のギャルはすでに準備万端だ。えく&ななぴは、ちゃんもあと同じ小学6年生。えくは同じ小学校に通う同級生で、「ちゃんもあが可愛かったから私もギャルに目覚めた」という。

ななぴは、東京港区住まいのギャルだ。「お母さんと一緒に『SUNNY 強い気持ち・強い愛』(2018年公開)っていう映画を見て、ギャルってかわいいなって思った」。ちゃんもあと出会ったのは、『egg』が開催した小学生ギャルのスナップ撮影だという。

あむは愛知県在住の小学3年生だが、『KOGYARU』のMV撮影でちゃんもあと知り合った。

「清楚系のほうがモテるのに…」

と、ここでメイクを始める、ちゃんもあ。いつもメイクが先で、朝食は後だそうだ。変身にかかる時間は1時間ほど。

ちなみに、ギャルメイクはすべて独学だ。「でも今日はママが髪を巻くのを手伝ってくれた」(ちゃんもあ)。

我が子の髪を優しく触りながら、ママは苦笑している。

「清楚系のほうが絶対に男ウケがいいからそっちにしなさいってずっと言っていたんですけどね(笑)。結局『ギャルのほうがかわいい』って言って、5年生くらいからギャルメイクを始めて。でも子どもが選んだことなんで、家族全員で応援しています」(ママ)

「とりあえず踊ろっか!」

ギャルとはいえ、朝食はいたってノーマル。焼き鮭をメインに、納豆、味噌汁、そして今日は特別にキムチまで付いてる。

「今日のコメ、なんかうまっ」と言いながら、ちゃんもあはモリモリ食べている。彼女がご飯をかきこむ間、他のギャルたちはアイロンで髪を巻いて最終調整だ。

「ごちそうさまでした」のすぐあと、ちゃんもあの口から飛び出した言葉は「とりあえず踊ろっか!」だった。3人ギャルたちも待ってましたとばかりにリビング中央に集結。TikTok撮影がスタートする。

ママに手伝ってもらいながら、『SHIBUYA』と『ポケダンス』をバックミュージックに、4人はご機嫌なダンスを披露。みんな朝から一気に気分がブチ上がる……若い。

ちょっと作戦会議をして……次はカラオケ館とイオンモールに!ママが運転するワンボックスに乗り込むぞ。

受け継がれていた「あの踊り」

カラオケ館に到着して、まず先陣を切ったのはちゃんもあ。夏の爽快感が心地いい、浜崎あゆみの『BLUE BIRD』を熱唱する。

その後もそれぞれが西野カナの『トリセツ』、DREAMS COME TRUEの『大阪LOVER』、平井大の『Stand by me, Stand by you.』など歌い上げ、ギャルたちのボルテージは最高潮。

すると、ステージで踊り出したのは、なんと「パラパラ」!懐かしのギャル文化はしっかりとここに継承されていた。

ひとしきり歌い終え、今度はイオンモール太田に移動。

ギャルと言っても小学生だ。やはりお菓子は外せない。今日は「王様のお菓子ランド」で爆買い!「いつも買うのはよっちゃんイカ」(ちゃんもあ)

もちろん新作コスメのパトロールも忘れない。イオンモールを訪れたら必ず立ち寄るのが「&choa!(アンドチョア)」。ずらりと並ぶコスメにギャルたちは目をキラキラさせていた。

屋内動物園へ!

ここで休憩タイム。みんなでフードコートに移動する途中、ひとり別の方向に向かうななぴ。「私は本屋に行ってくる〜」とのこと。一方、3人は脇目も振らずソフトクリームが濃厚でうまいと評判の「那須千本松牧場」に一直線。

ちゃんもあは「ミルクコーヒーシェイク」、えくは「チョコソフト」のカップ、あむは「チョコソフト」のコーンをそれぞれ注文。手頃な席を見つけると、ガールズトークに花を咲かせていた。

小学生ギャルの回復は早い。「そうだ、あそこも行きたい!」と、ちゃんもあ。イオンモール太田には去年、「アニタッチPARK」という新型の屋内動物園ができたらしい。

早速入場してみると、奥にカワウソを発見!おやつをおねだりする姿が愛くるしい。ギャルたちも恐る恐るおやつを与えている。

お次はすぐ隣のマイクロブタコーナーへ。ここらで見かけないギャルの姿に、なんとマイクロブタたちのほうが興味津々。鼻を鳴らしながら突撃する。ちゃんもあは「ぎゃあ〜!」とビビり倒していた。

施設内ではヤギとも触れ合える。隅っこでリラックスする一頭と記念撮影。

肉を待ちながらTikTok

気づけば夕方の6時だ。そろそろ東京に帰らなければいけないななぴとは、ここでお別れ。「じゃあね〜」と寂しげに手を握り合うギャルたち。「でも来週もまた遊ぶ」(ちゃんもあ)らしい。

小学生ギャルたちの休日、最後を飾るのは焼肉屋「東海苑」だ。もちろん、ママの奢り。まずはソフトドリンクで「かんぱ〜い!」

さすがはギャルだ。肉がテーブルに運ばれるまでの時間も決して無駄にしない。3人でTikTokの動画撮影をスタート。ただ撮影しながらも、肉の到着をいまかいまかと待ちわび、胸が高鳴る。

お待ちかねのカルビ、ロース、ホルモンなどが運ばれてくると、一心不乱に肉を食べ始める小学生ギャルたち。ちゃんもあは、好物のホルモンを焼きまくる。

そして最後はデザートで締めて、焼肉ディナーは終了。「もうお腹いっぱいで動けな〜い」と笑い合う小学生ギャルたち。

こうして彼女らの楽しい1日の幕が閉じたのだった。

撮影:吉場正和

撮影協力:カラオケ館太田西矢島店、イオンモール太田、王様のお菓子ランドイオンモール太田店、&choa!イオンモール太田店、那須千本松牧場イオンモール太田店、アニタッチPARKイオンモール太田、東海苑太田店

