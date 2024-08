第一弾・10月4日(金)限定発売

ダブル セーラム ホリデーキット FE ¥20,130

[btk_sh_index_auto is_h3=""][/btk_sh_index_auto]第一弾ではこの夏リニューアルしたばかりの人気商品「ダブル セーラム ADC」を主役にしたキットをはじめ、クラランスのスター製品の現品が入ったアイテムたちがお目見え。エイジングケア、目元ケア、ボディケアなど自分の目的別に選ぶのがおすすめ。

ダブル セーラム ADC ホリデーキット SR ¥21,340

スター アイ ホリデーキット ¥11,330

ボディ ホリデーキット ¥11,880

第二弾・10月25日(金)発売

ベースメイク ホリデーキット ¥8,910

ベーシックケア ホリデーキット ¥5,830

V コントア シリーズ ホリデーキット ¥8,800

リップ ホリデーキット ¥4,620

第三弾・11月1日(金)発売

アドベント カレンダー 2024 ¥15,950

第四弾・11月22日(金)発売

ホリデー リップオイル ミニセット ¥4,290

予約、先行発売、発売日情報、公式サイトまとめ

この夏"タイムトラベル美容液”として進化した大人気エイジングケア美容液「ダブル セーラム ADC」現品に、エイジングケアに特化した「ファーミング EX」シリーズのデイ クリーム、ナイト クリーム、ネック&デコルテ クリームのトライアルサイズがセットになったキット。顔だけではなく、年齢の出やすい首やデコルテにもアプローチできるのが嬉しいところ。クラランスのキーカラーである赤が主役のポーチにも注目。ダブル セーラム ADC 50mL(現品)、ファーミング EX デイ クリーム SP オールスキン(トライアルサイズ15mL)、ファーミング EX ナイト クリーム SP オールスキン(トライアルサイズ15mL)、ファーミング EX ネック&デコルテ SP(トライアルサイズ15mL)、オリジナルポーチこちらは、「ダブル セーラム ADC」の現品に大人の肌悩みに多角的にアプローチする「スープラ 」シリーズのトライアルサイズがついてくるキット。大人の肌をふっくらとうるおいで満たすローションと、デイ クリーム・ナイト クリームがセットになり、これ一つで毎日のケアが完了。ダブル セーラム ADC 50mL(現品)、スープラ トリートメント エッセンス ローション N(トライアルサイズ50mL)、スープラ デイ クリーム N オールスキン(トライアルサイズ15mL)、スープラ ナイト クリーム N オールスキン(トライアルサイズ15mL)、オリジナルポーチクラランスのスターアイテムである目元美容液「ダブル セーラム アイ」とラッシュセラムやフェイスオイルが入り、目元ケアとスキンケア&ベースケアを叶えるキット。まつ毛にハリコシを与える美容液「ラッシュセラムマスカラ」、100%植物エキスとエッセンシャルオイルのみを配合したフェイスオイル「プラント フェイス オイル デハイドレイテッド スキン」、毛穴や小じわなど気になる場所に部分使いできるベース「スムース パーフェクティング タッチ」がIN。ダブル セーラム アイ 20mL(現品)、ラッシュセラムマスカラ(トライアルサイズ3mL)、プラント フェイス オイル デハイドレイテッド スキン(トライアルサイズ5mL)、スムース パーフェクティング タッチ(トライアルサイズ4g)、オリジナルポーチクラランスのバズボディケアアイテムを一気にお試しできるスペシャルなキット。マッサージに最適で引き締まったボディを目指せる「ボディフィット アクティヴ」は今年の春待望のリニューアル。ベスコスを総なめした確かな効果を実感して。そのほか触れたくなるような柔らか肌質感に整える「モイスチャー リッチ ボディ ローション」、敏感肌にもおすすめの「スムージング ボディ スクラブ」、ボディにハリ感としなやかさを与え、妊娠中や産後にもおすすめの「ボディ オイル “トニック”」、うるおいを与えながら優しく洗浄する「プラント シャワー/バス ローション “トニック” N」などなど、インバスからアウトバスまでしっかり網羅!ボディフィット アクティヴ 200mL(現品)、モイスチャー リッチ ボディ ローション(トライアルサイズ30mL)、スムージング ボディ スクラブ(トライアルサイズ30ml)、ボディ オイル “トニック”(トライアルサイズ30ml)、プラント シャワー/バス ローション “トニック” N(トライアルサイズ30ml)、オリジナルポーチ第二弾は、昨年も人気を博したベースメイクのキットやベーシックなスキンケアライン、Vコントアやリップなどメイクもスキンケアも楽しめるランナップに。昨年も人気を博したベースメイクのセットが今年も登場! お好みカラーのファンデーション現品と、クレンジングオイル、UVプロテクション、さらにはこの夏進化を遂げたフィックス ミストがセットに。うるおい感たっぷり、乾燥知らずのベースメイクはこの冬大活躍しそう。崩れ知らずのベースメイクを目指して。エヴァーラスティング ユース フルイド 30mL(現品)<※好きなカラーを選択可能>、フィックス メイクアップ N(トライアルサイズ15ml)、UV −プラス マルチ デイ スクリーン N ロージーグロウ(トライアルサイズ10ml)、トータル クレンジング オイル SP(トライアルサイズ50ml)、オリジナルポーチクラランスのアイテムをこの機会に試してみたい!という人におすすめなのがコチラ。うるおい不足の乾燥肌をふっくらキメの整った肌に整えるトーニング ローションをはじめ、クリーミーなテクスチャーが肌を優しく包み込むクレンジング ミルク、クリアで輝く素肌に導く泡洗顔料のフォーミング クレンザーなどベーシックなケアアイテムが揃います。メイク落とし→洗顔→ローションの3STEPで自分の肌の変化を実感できるはず。トーニング ローション SP ドライ/ノーマル 200mL (現品)、ベルベット クレンジング ミルク(トライアルサイズ50mL)、トータル フォーミング クレンザー(トライアルサイズ50mL)、オリジナルポーチすっきりシャープな印象を目指す「Vコントア」シリーズのキット。アプリケーター付きでくっきり明るい印象へと導く「グラン アイ セラム V」の現品と、持ち運びに便利なサシェサンプル3枚、顔や首まですっきりとした印象を持たせてくれる乳液状美容液の「Vコントア セラム」が一つに。目だけではなく顔全体の印象アップにもつながりそう。グラン アイ セラム V 15mL (現品)、V コントア セラム(トライアルサイズ10ml)、グラン アイ セラム V(サシェサンプル0.9mL×3枚)、オリジナルポーチ9月5日に公式オンラインショップにて先行発売となる「リップ オイル バーム」のお好きなカラー現品と、大人気のリップコンフォートオイルのトライアルサイズがセットになったキット。つややかでぷるんとしたリップを叶えるバームと、むっちりリップに導くオイル、どちらも保湿成分がたっぷりなのでこの冬の強い味方になりそう!リップ オイル バーム 2.9g(現品)<※好きなカラーを選択可能>、リップコンフォートオイル 03 (トライアルサイズ1.4ml)、オリジナルポーチ昨年も大好評だったアドベントカレンダーが今年はさらに進化!2024年上半期に多数のベストコスメ賞を受賞したボディ フィット アクティヴ、7月発売の新フィックス メイクアップ Nを始めとするクラランスを代表する製品がぎゅっと詰まっています。クラランスが誕生したパリのトロンシェ通りを彷彿させるハウスデザインと、ホリデーテーマのコズミック ユニバースがコラボレーションした特別なデザインのボックスは見るだけで心が躍るはず♬ベルベット クレンジング ミルク 50mL、クレンジング ミセラー ウォーター(トライアルサイズ50mL)、トーニング ローション SP ドライ/ノーマル(トライアルサイズ50mL)、ファーミング EX トリートメント エッセンス ローション N (トライアルサイズ50mL)、V コントア セラム(トライアルサイズ10mL)、プラント フェイス オイル デハイドレイテッドスキン(トライアルサイズ5mL)、ファーミング EX ネック & デコルテ SP (トライアルサイズ15mL)、ボディ オイル “トニック” (トライアルサイズ10mL)、ボディ フィット アクティヴ(トライアルサイズ30mL)、ハンド/ネイル トリートメント クリーム 30mL (現品サイズ)オー エクストラオーディナリー トリートメントフレグランス(トライアルサイズ15mL)、フィックス メイクアップ N (トライアルサイズ15mL)第四弾は、大人気リップオイルのミニセットが登場!昨年にはなかった今年のNEWラインナップなので要チェック。リップオイルの火付け役ともいわれるクラランスの代表リップオイル。3種のプラントカクテル*と、たっぷりのトリートメント成分が唇を優しく包みこみます。唇の水分量に合わせて色が変化するので、自分のピッタリな鮮やか発色に! 人気の5色がトライアルサイズでキットになって登場です。*1ホホバ種子油、ヘーゼルナッツ種子油、ロサルビギノサ種子油(すべて保護成分)リップコンフォートオイル 01、 03、04、08、09(すべてトライアルサイズ1.4mL)10月4日(金)発売ダブル セーラム ホリデーキット FE ¥20,130ダブル セーラム ホリデーキット SR ¥21,340スター アイ ホリデーキット ¥11,330ボディ ホリデーキット ¥11,88010月25日(金)発売ベースメイク ホリデーキット ¥8,910ベーシックケアホリデーキット ¥5,830Vコントア シリーズホリデーキット ¥8,800リップ ホリデーキット ¥4,62011月1日(金)発売アドベントカレンダー2024 ¥15,950[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" ga_event_label="" background="#ff6b9f" color="#ffffff" target=""]最速!2024年クリスマスコフレのページを見る[/btk_sh_link_btn]