ËÉºÒ¤Ë¤â½ÅÊõ¡ªONEKOSAMA OINUSAMA¡Ö3WAY¥Ú¥Ã¥È¥­¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×

「ONEKOSAMA OINUSAMA」は、数多くのリクエストに応え「3WAYペットキャリーバッグ」の新色“グレージュ”を2024年9月下旬に発売します。

ONEKOSAMA OINUSAMA「3WAYペットキャリーバッグ」

商品名 : 3WAYペットキャリーバッグ

発売日 : 2021年12月3日

価格 : 24,200円(税込)

カラー展開: グレージュ/ブラック/グレー

本体重量 : 約1,400g

耐荷重 : 12kg

販売場所 : ONEKOSAMA OINUSAMA 各ECサイト

(本店、楽天市場店、Amazon店、ヤフーショッピング店、ZOZOTOWN店)

代官山旗艦店

同社のペットリュックは、業界最高レベルの耐荷重12kgで、中型犬まで対応。

デザイン性と機能性を兼ね備え、「災害時にも手が空き、安全に運べる」と防災グッズとしても多くのペットオーナーに支持されています。

■想像してください!ペットとの避難

同行避難において、ペットオーナーはどれ程の荷物を持つ必要があるでしょうか?持ち出し袋をペットオーナー用とペット用の2種類に、もちろんペット自身を避難させる必要もあり、かなりの負担がかかります。

また、突然の出来事に、普段訓練をしているペットでも、適切な避難行動がとれない可能性もあります。

そのため、いざという時に落ち着いて避難ができるよう、ペットオーナーが動きやすく、ペットが安心して過ごすことができるペットキャリーが求められています。

■ペットとの避難に適している理由

(1) 「ペット・ファースト」がコンセプトの安心・安全な空間づくり

ペットが安全に過ごせるようにするため、広めのスペースを確保。

反り返し防止に背中全体と、抜け防止に底全体、型崩れ防止のため隅に、それぞれ補強を入れ、プライベート空間を保ちます。

調節可能な飛び出し防止リード付で、丈夫で長持ちなYKKファスナーを使用の安心設計です。

(2) 開閉ができるウィンドウとカーテンで簡易ケージとしても◎

側面のウィンドウは、通気性が良い2重メッシュ構造。

外側は粗め、内側は細かめで、爪の引っかかりを防ぎながら、通気性も抜群です。

更に、シーンに応じて簡単に開閉ができるブラインドカーテン付きで、避難先でもペットのプライバシーを守るので、簡易ゲージとしても使うことができます。

(3) 2WAY快適設計でペットオーナーの負担軽減

超軽量の本体重量は約1,400gと、快適な移動を実現するために試行錯誤をしました。

厚めのショルダーパッドとチェストベルトが付くことで負担を軽減、疲れにくくなるよう工夫しています。

リュックからショルダーバッグへ、状況に応じてスタイルチェンジもできて快適です。

■大好評!新色「グレージュ」は予約受付中

新色「グレージュ」は2024年7月21日に公式Instagram上で初公開をしたところ、新色への評判と共に、形状と機能も再注目され、「災害時もやはり持ち物が多いので助かる」や「補強板が入ったしっかりした作りが良い」とコメントが寄せられました。

その後各ECサイト上で予約受付を開始すると評判を呼び、既に生産数の半分以上が予約済みです。

ブラック

グレー

グレージュ

■イベント情報

同社は、インターペット大阪2024に出展します。

今回紹介のアイテムを会場にてご試着・見ることができます。

※法人の方はビジネス来場が可能です。

