ÂçÇË¤Î¥Ó¥ï¥³¥ª¥ª¥Ê¥Þ¥º¿åÁå¡¢ºÆ·ú¤Ø¡¡ÈüÇÊ¸ÐÇîÊª´Û¤¬CF¤ò³«»Ï
¡¡¼¢²ì¸©Î©ÈüÇÊ¸ÐÇîÊª´Û¡ÊÁðÄÅ»Ô²¼ÊªÄ®¡Ë¤¬¡¢ÇËÂ»»ö¸Î¤ÇÂçÇË¤·¤¿¥Ó¥ï¥³¥ª¥ª¥Ê¥Þ¥º¿åÁå¤ÎºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊCF¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£µµÅÄ²ÂÂå»Ò´ÛÄ¹¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¿åÁå¤ÇÈüÇÊ¸Ð¤ÎÀ¸¤Êª¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Úã¦Ìî·ò°ì¡Û
ÈüÇÊ¸ÐÇîÊª´Û¤ÎÂç·¿¿åÁå¤¬ÇËÂ»¡¡¥Ó¥ï¥³¥ª¥ª¥Ê¥Þ¥º¤Ê¤É»ô°é
¡¡»ö¸Î¤ÏºòÇ¯2·î¡¢¥Ó¥ï¥³¥ª¥ª¥Ê¥Þ¥º¤ò»ô°é¤¹¤ëÂç·¿±ßÅû·Á¿åÁå¤ÇÈ¯À¸¡£¿Í¤ä»ô°éÀ¸Êª¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î´ÛÆâÅÀ¸¡¤ÇµµÎö¤ÎÆþ¤Ã¤¿¿åÁå¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·×13´ð¤Î½¤Éü¤ä¸ò´¹¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¥È¥ó¥Í¥ë¿åÁå¤Î¥¢¥¯¥ê¥ëÁë¤Ê¤É10´ð¤ÏºòÇ¯ÅÙ¡¢¸©¤¬Ìó4300Ëü±ß¤ÎÍ½»»¤ò·×¾å¤·¤Æ½¤Éü¤ò¼Â»Ü¡£Æ±´Û¤ÏÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤òCF¤ÇÊç¤ê¡¢ÌÜÉ¸³Û500Ëü±ß¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë1159Ëü3000±ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥Ó¥ï¥³¥ª¥ª¥Ê¥Þ¥º¿åÁå¤È¡¢Æ±¤¸±ßÅû·Á¿åÁå¤ÇÇËÂ»¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¥³¥¢¥æ¿åÁå¤òÀß·×¤«¤é¿·¤¿¤Ëºî¤êÄ¾¤¹¡£¸©¤Ïº£Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÇÌó1²¯8000Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢CF¤Ç¤Ï2000Ëü±ß¤òÌÜÉ¸³Û¤Ë´óÉÕ¤òÊç¤ë¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥Ó¥ï¥³¥ª¥ª¥Ê¥Þ¥º¿åÁå¤Ï±ßÅû·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¾ÊýÂÎ¤Ç¡¢ÉýÌó3¡¦9¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µÌó2¥á¡¼¥È¥ë¡¢±ü¹Ô¤Ìó2¡¦1¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ÆâÁõ¤Ï¸ÐÄì¤Î´ä¾ì¤òÌÏ¤·¤¿¡£¥Ó¥ï¥³¥ª¥ª¥Ê¥Þ¥º¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÊ¢Éô¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢²¼¤«¤é¤Î¤¾¤¹þ¤à¿åÁå¤âÊ»Àß¤¹¤ë¡£¥³¥¢¥æ¿åÁå¤ÏÉýÌó4¡¦1¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µÌó1¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¡¢±ü¹Ô¤Ìó1¡¦8¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢µù¶È¤È¤Î´Ø·¸¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¥¨¥êµù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Å¸¼¨¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤È¤â¤Ëº£Ç¯ÅÙÃæ¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï°ìÈÌ¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¡£µµÎö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¿åÁå¡×¤âÆ±»þ¤Ë½¤Éü¤·¡¢¤³¤ì¤ÇÁ´¤Æ¤Î¿åÁå¤Î½¤Éü¤¬´°Î»¤¹¤ë¡£
¡¡´óÉÕ¤ÏCF¥µ¥¤¥È¡ÖREADYFOR¡×¤Ç11·î25Æü¤Þ¤ÇÊç¤ë¡£´óÉÕ³Û¤Ï3000±ß¡Á100Ëü±ß¤Þ¤Ç100¥³¡¼¥¹°Ê¾å¤¢¤ê¡¢Á°²ó¤ÎCF¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¥Ä¥¢¡¼¤ä»ô°é°÷ÂÎ¸³¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢³Æ³Ø·Ý°÷¤¬¼«Ê¬¤Î¸¦µæÊ¬Ìî¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¡¼¥¹¤âÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£