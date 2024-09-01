¡Öº£Æü¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¯Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¹Åç¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤¬7ÆÀÅÀ¤Î±ç¸î¤Ë¾Ð´é¡¡ËöÊñ¡¦ÌðÌî¤Ï¾Ð´é¤Ç¥Ú¥³¥ê
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹Åç 7-0 ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê31Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¹ÅçÂÇÀþ¤¬ÌÔ¹¶¤ò¸«¤»8°ÂÂÇ7ÆÀÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Åê¤²¤Æ¤ÏÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¤¬7²óÈï°ÂÂÇ1¤Î¹¥Åê¡£Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë´°Éõ¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÀ¥ÎÉÅê¼ê¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«Ç´¤ê¶¯¤¯¡¢Ìî¼ê¤Ë¤â¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢7²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×¤È¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡ÖËÍ¤Ë¤ÏËÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ¤ä¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü²÷²»¤ò½Å¤Í¤¿ÂÇÀþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¤¥¥¤¥¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Çº£Æü¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¯Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°ì½ï¤Ë¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ËöÊñ¾ºÂçÁª¼ê¤ÈÌðÌî²íºÈÁª¼ê¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë±þ¤¨¡¢2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¥Ú¥³¥ê¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÅêÂÇ¤«¤ß¹ç¤¤¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¹Åç¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÅêÂÇ¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£