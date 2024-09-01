¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡¡7·îËö¤Ëº¸¸ª¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤â¡¢Á°Æü¤Ë2²ó»ý¤¿¤º¶ÛµÞ¹ßÈÄ
¢¡ ¤Þ¤¿¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¿Ø¤ËÎ¥Ã¦¼Ô
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î31Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬º¸Â¿Æ»Ø¤Î¹üÛù¤Ë¤è¤ê15Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨17Ç¯ÌÜ¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ïºò¥ª¥Õ¤Îº¸¸ª¼ê½Ñ¤Ë¤è¤êÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¡¢7·î25Æü¤Ëº£µ¨½éÅÐÈÄ¡£°Ê¹ß7»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ2¾¡2ÇÔ¡¢30²ó¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨4.50¡¢24Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¡£30Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢º¸Â¿Æ»Ø¤ÎÄË¤ß¤Ë¤è¤ê¤ï¤º¤«27µå¤ÇÉé½ý¹ßÈÄ¡£2²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Åêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤é¤¬ÀïÀþÎ¥Ã¦Ãæ¡£±¦¸ªÄË¤Ë¤è¤êÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë»³ËÜÍ³¿¤Ï´û¤Ë3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î¾å½Ü¤ÎÉüµ¢¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î31Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬º¸Â¿Æ»Ø¤Î¹üÛù¤Ë¤è¤ê15Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨17Ç¯ÌÜ¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ïºò¥ª¥Õ¤Îº¸¸ª¼ê½Ñ¤Ë¤è¤êÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¡¢7·î25Æü¤Ëº£µ¨½éÅÐÈÄ¡£°Ê¹ß7»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ2¾¡2ÇÔ¡¢30²ó¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨4.50¡¢24Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¡£30Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢º¸Â¿Æ»Ø¤ÎÄË¤ß¤Ë¤è¤ê¤ï¤º¤«27µå¤ÇÉé½ý¹ßÈÄ¡£2²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Åêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤é¤¬ÀïÀþÎ¥Ã¦Ãæ¡£±¦¸ªÄË¤Ë¤è¤êÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë»³ËÜÍ³¿¤Ï´û¤Ë3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î¾å½Ü¤ÎÉüµ¢¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£