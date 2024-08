NEMOS¤Ê¤É¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤âÂ¿¿ôÅ¸¼¨¡ªRATEL WORKS¡ÖREALIZATION¡×

「RATEL WORKS」は、2024年9月28日(土)と29日(日)の2日間、マイドームおおさかにて初の単独イベント「REALIZATION」を開催します。

RATEL WORKS「REALIZATION」

日時 :2024年9月28日(土)12:00〜17:00

2024年9月29日(日)10:00〜16:00

場所 :マイドームおおさか 3階 Fホール

高さ2m有料駐車場…約100台 高さ3.5m有料駐車場…約10台

30分毎 330円 1日2,640円(税込)

※1万円以上(税込)購入で当日駐車場無料券をお渡しします(合算可)。

※駐車場には限りがありますので、当日は駐車場が満車となってしまう可能性もあります。

可能な限り公共交通機関での来場も検討ください。

アクセス:Osaka Metro 堺筋線「堺筋本町」駅の12号出口から 徒歩6分

:Osaka Metro 中央線「堺筋本町」駅の1号出口から 徒歩6分

:Osaka Metro 谷町線「谷町四丁目」駅の4号出口から 徒歩7分

:京阪電鉄「天満橋」駅の東改札口から 徒歩10分

所在地 :〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番5号

マイドームおおさか:

https://www.mydome.jp/mydomeosaka/access/

入場料 :無料

実物を見てみたい!という要望を受け、この初の単独イベントを実現しました。

各種新製品・欲しかった定番品に触れ、RATEL WORKSの世界観を体感できます。

【イベント内容】

今回のイベントでは、人気モデルのBODENシリーズをはじめ、最新テント各種やRATEL WORKSの自社開発製品を展示します。

新たに登場する各種新作テントやその他、ORCA、WAL3、WAL LIGHT BF、ZEELE、TAU、NEMOSなど、定番商品も多数展示されます。

会場では、製品販売も予定していますので、実際に気に入った製品をその場で購入可能です。

※販売数量には限りがあります。

ガラガラ運試し(1回:1,000円)も用意しています。

1等はお好きなテントお1つとなっています。

※数量には限りがあります。

また、お子様も楽しめる「キッズキャンプスペース」を設置しています。

リアルな使用感も楽しめます。

【特典】

当日、一会計2,000円(税込)以上の購入で、一人ひとつ非売品の「オリジナルサコッシュ」をプレゼントします(数量限定)。

