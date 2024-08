Æ±È¼¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¡ÖÆÃÀ½¤´¤Ï¤ó¡×ÌµÎÁÄó¶¡¡ª¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¥Õ¥§¡õ¥Ð¡¼¡È¤¿¤­²Ð¡É

那須高原の美しい森の中に位置する「グランピングカフェ&バー“たき火”」は、わんちゃんご飯が無料の完全ペット対応となり、2024年9月7日(土)にリニューアルオープンします。

グランピングカフェ&バー“たき火”

名称 : グランピングカフェ&バー“たき火”

所在地 : 栃木県那須塩原市戸田178-4 ジャイロライドパーク内

連絡先 : 0287-74-5517

リニューアルオープン日: 2024年9月7日(土)

営業時間 : 年中無休 10:00〜17:00

(荒天時等、営業休止する場合があります。営業状況はホームページを確認してください)

予約・お問い合わせ : 公式ホームページ、お電話にて

「グランピングカフェ&バー“たき火”」は、愛犬家に優しいドッグフレンドリーなカフェ&バーです。

新築の広々としたオープンウッドデッキテラスでは、愛犬と一緒にリラックスしたひとときを過ごすことができます。

天然木で作られたやさしいテラスは足が汚れにくく、快適さを保ちながら那須の大森林を満喫できる理想的な場所です。

【同伴のわんちゃんは、なんと「ごはん無料」!】

新しくなった「グランピングカフェ&バー“たき火”」は、究極のアウトドア型ドッグカフェを目指し、同伴のわんちゃんには「特製ごはん」を無料でサービス☆

緑黄色野菜をあしらったビーフベースのウェットフードに、低脂肪の焼きささみを添えて用意されています。

無添加でバランスの良いごはんのため、わんちゃんも大満足!ご家族みんなでおいしい時間を過ごせます。

※無償のわんちゃんごはんは、1名様につき同伴のわんちゃん1匹まで

※季節によりフードの内容は変更になる可能性があります

お店の利用者には、無料で利用できる広々としたドッグランを提供しています。

オムニコート仕様なので足が汚れにくいこのドッグランは、愛犬が思いっきり走り回り、遊ぶことができる環境を整えています。

飼い主の皆様も安心して愛犬を放し、共に楽しむことができます。

通常利用:2,500円(税込)/回(カフェ利用者様は無料!)

【那須高原の自然と共に】

「グランピングカフェ&バー“たき火”」は、那須高原の豊かな自然を最大限に活かしたアウトドア空間を提供!

虫対策も徹底しており、森の中とは思えない快適な空間となっています。

お子さまも楽しめるハンモックや、写真映えする“天空のブランコ”なども用意されており、美しい森の中でのひとときで日常の喧騒を忘れ、リラックスできる時間を提供します。

「たき火」では、昼の時間帯からアルコールメニューを楽しむことができます。

特にキンキンに冷えた生ビールは、那須高原の爽やかな風を感じながら飲むのに最適です。

他にも、ハイボールやワインなど多彩なドリンクメニューを用意しています。

愛犬と共にこだわりの料理とドリンクを楽しみながら、他では味わえない贅沢なひとときを過ごせます。

【主なメニュー情報(すべて税込)】

◆日本テレビZIP!で紹介された、たき火スキレットの焼きカレー 1,400円

こだわりベーコンと季節の那須野菜をふんだんに使用!

たき火で作ったおこげもおいしい、辛くない本格カレー!

◆フルーツもりもりホット・アサイーボウル 1,400円

凍ったフルーツの“ひやっ”と、とろとろなアサイーの“あつっ”を楽しむカフェたき火オリジナルの新感覚スイーツ!

◆生豆から自分で焙煎する、たき火焙煎コーヒー 2,400円

たき火カフェの究極の楽しみはたき火焙煎!

生豆から煎るパチパチ音や豆の香りが最高です。

◆那須名物!スーパーいちごフリージー 1,200円

凍らせたフレッシュいちごと濃厚な牛乳の相性抜群。

「フリーズ」×「スムージー」は那須の隠れ名物です!

サタデーナイト・ビアガーデン(“たき火”の夜営業)や、併設のジャイロライドパーク及び森の天空サウナ&露天風呂を利用の方は送迎が「無料」です。

カフェのみの利用は無料送迎を実施しておりません。

