½é¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼ÀìÌçÅ¹¡ªBURDIGALA PATISSERIE

トリコロールは、広尾に本店を構えるブランド BURDIGALAから初のパティスリー専門店「BURDIGALA PATISSERIE」を2024年9月13日(金)にグランドオープン!

BURDIGALA PATISSERIE

■ショップ概要

名称 : BURDIGALA PATISSERIE(BURDIGALA TOKYO内)

ブルディガラ パティスリー(ブルディガラトーキョー内)

所在地 : 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅

グランスタ東京 改札内 B1F

開業日時: 2024年9月13日(金)10:00

営業時間: 8:00〜22:00(平日・土)/8:00〜21:00(日・連休の最終日)

※ベーカリー区画は7:00〜

定休日 : なし

HP :

https://burdigala.co.jp/

トリコロールは、広尾に本店を構えるブランド BURDIGALAから初のパティスリー専門店「BURDIGALA PATISSERIE」を2024年9月13日(金)にグランドオープンします。

日常に彩りを添え、大切な方へのプレゼントにもぴったりなお菓子を用意。

◇限定商品 Flan(フラン)

BURDIGALA_Flan

Flan(フラン)1個 TAKE OUT 388円/EAT IN 396円(本体価格360円)

※6個(箱入り) TAKE OUT ONLY 2,200円(本体価格2,038円)

「シンプルを極める」をコンセプトに作った限定焼き菓子。

ブルディガラでは20年以上厳選した素材で炊き上げてきた自慢の「Creme patissiere(カスタードクリーム)」をさまざまなお菓子とペアリングしてきました。

このクリームを一番シンプルに味わっていただけるお菓子は何だろう?と考えたとき、行き着いたのはフランスの国民的なお菓子である「Flan」。

サブレとオリジナルカスタードクリームを融合し、火通りを何度も調整してクリーミーさと弾力のある食感を実現したFlanです。

※1日限定300個

◇限定商品 BURDIGALA焼き菓子詰め合わせ缶

BURDIGALA_焼き菓子詰め合わせ缶

BURDIGALA焼き菓子詰め合わせ缶 TAKE OUT ONLY 2,980円(本体価格2,760円)

25年以上愛される、ブルディガラ広尾本店の人気サブレを詰め合わせた看板商品。

「太陽」の形と、「太陽の光線」を描いた、ブルターニュ地方の伝統菓子「ガレット・ブルトンヌ」を中心に、人気のサブレをまわりに配置し、幸せの循環を表現しています。

缶についても、「あなたの明日が幸せでありますように」という想いをイラストにおこし、未来への幸せの循環を描きました。

缶の中には、アーモンドが香ばしいフロランタン、1枚ずつすべて手作りのサブレなど7種類の焼き菓子入り。

個性あるひとつひとつの味わいを楽しめるとっておきの焼き菓子缶です。

◇BURDIGALA焼き菓子セット 中

BURDIGALA_焼き菓子セット 中 ミモザ

焼き菓子セット 中 ミモザ TAKE OUT ONLY 2,590円(本体価格2,399円)

BURDIGALA_焼き菓子セット 中 ミモザ

焦がしバターとアーモンドの重なりあったハーモニーを楽しめる「フィナンシェ」やラベンダーから採取したハチミツを使用し、卵、バターで風味豊かに仕上げた「マドレーヌ」の詰め合わせ。

特にフィナンシェはバターの焦がし加減でまったく違う味わいになるため、焦がし具合を何度も何度も調整。

◇BURDIGALA焼き菓子セット 小

BURDIGALA_焼き菓子セット 小 ルリビタキ

焼き菓子セット 小 ルリビタキ TAKE OUT ONLY 1,690円(本体価格1,565円)

BURDIGALA_焼き菓子セット 小 ルリビタキ

少し小ぶりでちょっとしたお手土産にぴったりな詰め合わせ。

ひまわりのような見た目でサックリとした食感のバターとアーモンドの風味が豊かな焼き菓子「サブレ・ナンテール」と、アプリコット、オレンジピール、レモンピールの入ったパウンドケーキ「ウィークエンド」そしてフランス ヴァローナ社のチョコレートを使用。

オレンジとグランマルニエの風味が好相性の「パウンド・ショコラ」の詰め合わせです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 初のパティスリー専門店!BURDIGALA PATISSERIE appeared first on Dtimes.