¡ÖÌî¼ê¤¬ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤³¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î»Å»ö¡×¹Åç¡¦ËöÊñ¾ºÂç¤¬¡ÈÌî¼ê¡É¤Î»×¤¤¸ì¤ë¡¡7ÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡¤·¼ó°ÌÉâ¾å
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹Åç 7-0 ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê31Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¹Åç¤¬7ÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡¤·¡¢¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ËöÊñ¾ºÂçÁª¼ê¤Ï¡¢¹¥Åê¤òÂ³¤±¤ëÅê¼ê¿Ø¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¤Ï¡¢ÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼ÇØÉé¤¦¤âÍ×½ê¤òÍÞ¤¨¡¢7²óÈï°ÂÂÇ1¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ËöÊñÁª¼ê¤Ï¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡¢ÂçÀ¥ÎÉÅê¼ê¤Ï¤¸¤á¹¥Åê¤òÂ³¤±¤ë¹Åç¤Î¡ÈÅ´ÊÉ¤ÎÅê¼ê¿Ø¡É¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÌî¼ê¤¬ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¡¤½¤³¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¥é¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»Ù¤¨¹ç¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊËöÊñÁª¼ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡Ö4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡×¤Î³èÌö¡£ÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Ê¢¤¯¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÁÀ¤¤µå¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤¤¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¹Åç¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡ÌÜ»Ø¤·¡¢Àï¤¤¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£