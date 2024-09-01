ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬£²»î¹ç¤Ö¤ê°ÂÂÇ¡¢ÅðÎÝ¤â¡Ä¥«¥Ö¥¹£µÏ¢¾¡¤ÇÌó£³¤«·î¤Ö¤êÃù¶â£´
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º£³¡½£µ¥«¥Ö¥¹¡Ê£³£±Æü¡¦ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó£Ä£Ã¡á¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬£¸·î£³£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹·î£±Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï£µ¡½£³¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Âè£³ÂÇÀÊ¤Þ¤ÇÍ·¥´¥í¡¢ÃæÈô¡¢ÃæÈô¡££µ¡½£³¤Ç·Þ¤¨¤¿£¸²ó£±»à¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¤Ç¡¢ÂÎÀª¤ò±Ë¤¬¤»¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤Ç±¦Á°¤ËÍî¤È¤¹°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬ÃæÈô¤Ç£²»à¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÆóÅð¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤¿¡£¥Ñ¥ì¥Ç¥¹¤¬»àµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ö¥Ã¥·¥å¤¬±Ô¤¤±¦Á°ÂÇ¡£ÆóÎÝÁö¼Ô¤ÎÎëÌÚ¤Ï»°ÎÝ¤ò½³¤Ã¤ÆËÜÎÝ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¥¹¥¤¡¼¥×¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤ËÏ¢¾¡¤Ç£µÏ¢¾¡¡££µ·î£²£³Æü°ÊÍè¤ÎÃù¶â£´¤ÈÀ¹¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£