¡ÚMBTI¿ÇÃÇÊÌ¡ÛÈà»á¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÈà½÷¡ãÂè£´°Ì¡ÁÂè£¶°Ì¡ä
Îø°¦´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¯¤³¤È¤Ï°¦¾ðÉ½¸½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£º£²ó¤Ï¡¢Èà»á¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÈà½÷¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¡¢MBTI¿ÇÃÇ¤ÎÀ³Ê¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âè6°Ì¡§ESTP¡Êµ¯¶È²È¡Ë
ESTP¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÏÈà»á¤Îº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Â¨ºÂ¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Î¹â¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢»þ¤È¤·¤ÆÈà»á¤Î¼«Î©¿´¤òÁË³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹´üÅª¤Ê·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤¿¤á¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥±¥¢¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Î²ò·èºö¤òÄó¶¡¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¢£Âè5°Ì¡§ENFP¡Ê±¿Æ°²È¡Ë
ENFP¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢ÁÛÁüÎÏË¤«¤Ç´¶¾ðÉ½¸½¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÏÈà»á¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉÒ´¶¤Ë»¡ÃÎ¤·¡¢¿´¤Î¥±¥¢¤òÃæ¿´¤ËÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤äÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Èà»á¤Î¿´¤ò²¹¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÌÌ¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¾¯¤·¶ì¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Âè4°Ì¤Ï...
Âè4°Ì¤Ï¡¢ENTP¡ÊÆ¤ÏÀ¼Ô¡Ë
ENTP¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤¬¶¯¤¯¡¢ÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÏÈà»á¤ÎÊú¤¨¤ëÌäÂê¤òÏÀÍýÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê²ò·èºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤Þ¤¹¡£
Èà»á¤ÎÀ®Ä¹¤ä¼«¸Ê¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¡¢»É·ãÅª¤Ê²ñÏÃ¤ä¿·¤·¤¤·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´¶¾ðÌÌ¤Ç¤Î¥±¥¢¤äÆü¾ïÅª¤ÊºÙ¤ä¤«¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤Ï¶ì¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë