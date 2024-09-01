ÆüËÜÀª6Ç¯¤Ö¤ê3000m¾ã³²¤Ç±Ê¸¶ñ¥Ëá¤¬²áµîºÇ¹â¥¿¥¤5°ÌÆþ¾Þ¡ªU20º£µ¨À¤³¦ºÇ¹âµÏ¿½Ð¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥ì¡¼¥¹¡ÚU20À¤³¦Î¦¾å¡Û
¢£U20À¤³¦Î¦¾å ºÇ½ªÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡¢¥Ú¥ë¡¼¡¦¥ê¥Þ¡Ë
20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¡¢ºÇ½ªÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò3000m¾ã³²¡¦·è¾¡¤Ç±Ê¸¶ñ¥Ëá¡Ê18¡¢½çÅ·Æ²Âç¡Ë¤¬ÆüËÜÀª6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë5°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥±¥Ë¥¢¤ÎE.¥»¥ì¥à¡Ê16¡Ë¤¬8Ê¬15ÉÃ28¤Çº£µ¨U20À¤³¦ºÇ¹âµÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
±Ê¸¶¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™ÂåÉ½¤Î»°±ºÎ¶»Ê¡Ê22¡¢SUBARU¡Ë¤¬¹â¹»»þÂå¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÆüËÜ¹â¹»µÏ¿¤òºòÇ¯¹¹¿·¤·¤¿´üÂÔ¤Î¼ã¼êÁª¼ê¡£ºÇ½é¤Î1000m¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤¬ÀèÆ¬¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢±Ê¸¶¤Ï11°Ì¤È½¸ÃÄ¸åÊý¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²2000m¤ò5Ê¬39ÉÃ39¡¢5°Ì¤ÇÄÌ²á¡£¤½¤·¤Æ½ªÈ×¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¡¢±Ê¸¶¤Ïº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¬5ÈÖ¼êÁè¤¤¤ò¥¦¥¬¥ó¥À¤ÎÁª¼ê¤È·«¤ê¹¤²¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î8Ê¬30ÉÃ37¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£2018Ç¯¡¢µÈÅÄ¾¢¤ÎÆüËÜÀª²áµîºÇ¹â¤Î5°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿º´¡¹ÌÚÅ¯¡Ê17¡¢º´µ×Ä¹À»¹â¡Ë¤Ï9Ê¬16ÉÃ20¤Ç16°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£