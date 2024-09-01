【台風10号 計画運休】新幹線「東京～名古屋」始発から運休 「名古屋～新大阪」こだま折り返し運転 「新大阪～博多」本数減らし運行【9月1日午前7時半現在】
JR西日本・東海は、台風の影響によるきょう（9月1日）の運行予定を発表しています。
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東海道新幹線（東京～新大阪）
・東京～三島間 激しい降雨の予報があるため、運転の開始時期の見込み立たず
・三島～名古屋間 終日運転取りやめ
・名古屋～新大阪間 臨時列車で運転行う
・東京～三島間 １時間あたり上下各２本程度、「こだま」で折り返し運転を行う予定も、激しい降雨の予報があるため、始発から運転の開始時期の見込み立たず
・名古屋～新大阪間 １時間あたり上下各２本程度、「こだま」で折り返し運転
・東海道新幹線と山陽新幹線の直通運転は、終日取りやめ
山陽新幹線（新大阪～博多）
新大阪～博多 始発列車から本数を減らして運転
博多南線（博多～博多南間）は通常運転
・山陽新幹線は終日「新大阪駅発着」とし、東海道新幹線との直通運転を取り止め