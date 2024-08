宿泊とフリーフライトが楽しめる！ルイス・ミッシェル「熱気球体験」

ルイス・ミッシェルは、新たに熱気球を導入し、宿泊とセットのフリーフライトプランの販売と、係留の体験を実施!

ルイス・ミッシェル「熱気球体験」

ルイス・ミッシェルは、新たに熱気球を導入し、宿泊とセットのフリーフライトプランの販売と、係留の体験を実施します。

上士幌町は国内で初めて熱気球の大会を開催した、『熱気球のまち』です。

熱気球体験

■熱気球について

メーカー:YIWEI Balloons

型式 :C-30-1

名称 :ルイス・ミッシェル号

ゴンドラにはパイロットを含め6名が搭乗できます。

球皮には牛柄とホテルのロゴをデザインしています。

■フリーフライトプラン

フリーフライトプランはカミシホロホテルでの宿泊と、チェックアウト日の早朝に行うフリーフライト体験がセットになっています。

利用者は、前日にホテルへ宿泊し、翌朝の早朝にホテルの案内で離陸場所へ移動。

熱気球の立ち上げから見学をした後、約40分間のフリーフライトを楽しめます。

最高高度は1,500m、360°広がる十勝平野や大雪山系の山々、天気が良ければ太平洋までを見渡すことが出来ます。

料金は宿泊込みで1名利用の場合65,800円(税込み)、2名利用の場合は80,000円(税込み)。

小学生以上から体験ができ、料金は大人と同額。

■係留体験

係留体験はkarchとルイス・ミッシェルとの共催で道の駅かみしほろにて開催します。

体験料は大人3,000円(税込み)、子ども1,500円(税込み)

約5分間のフライトで20m〜30mまで上昇し、上士幌町の景色を上空から楽しむことが出来ます。

今後定期的に開催を予定しています。

