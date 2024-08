東京国立博物館は、現代美術家・横尾忠則氏より「寒山拾得(かんざんじっとく)」シリーズ102点の寄贈を受けました。

東京国立博物館は、現代美術家・横尾忠則氏より「寒山拾得(かんざんじっとく)」シリーズ102点の寄贈を受けました。

本作品は、同館表慶館において2023(令和5)年9月12日から12月3日まで開催された「横尾忠則 寒山百得」展で展示されたものです。

この展覧会では、横尾氏が東洋、日本の伝統的な絵画テーマである寒山拾得を、独自の解釈で再構築した「寒山拾得」シリーズの完全新作102点を一挙に公開しました。

作品は、展示や教育普及などの各種事業に広く活用します。

