全国に10院を展開する美容外科eクリニックグループは、18〜59歳の女性540名を対象に「美容整形に関する調査」を実施しました。

美容外科eクリニック「美容整形に関する調査」

【調査概要】

・調査名 :美容整形に関する調査

・調査期間 :2024年8月15日〜16日

・調査人数 :540人

・調査方法 :インターネット調査

・調査対象 :美容施術経験者を受けたことがあると回答した

18歳以上59歳未満の女性

・モニター提供元:アイブリッジ

全国に10院を展開する美容外科eクリニックグループは、18〜59歳の女性540名を対象に「美容整形に関する調査」を実施!

<調査結果サマリー>

・美容整形経験者の9割弱が施術に満足していると回答

・全体の半数近くが「二重施術」経験者

・自己肯定感を上げ、自分を好きになるために美容整形施術行う人が全体の8割以上を占める結果に

・美容整形施術は外見の改善だけではなく、精神的な面、社会的的な面、経済的な面など日常生活の様々な面でプラスに作用する

■美容整形経験者の9割弱が施術に満足していると回答

Q1

美容整形施術経験者の540人のうち、9割弱が「美容整形施術を受けて良かった」と回答しました。

■全体の半数近くが「二重施術」経験者

Q2

「美容整形施術を受けて良かった」と回答した477人が過去に受けたことのある施術は、最多が二重整形で55%、次いで注入系(ボトックス、ヒアルロン酸)が18.9%、クマ治療が15.7%でした。

※回答数402人(84.3%)

※小数点第2位を四捨五入して算出

■美容施術を受ける理由は「自分ウケ」

Q3

美容整形施術を受けようと思った理由で投票数の多かった上位3つは、

「自分に自信を持ちたい」「特定のコンプレックスを解消したい」「若さを保ちたい」でした。

他者の評価軸ではなく、自分が満足する外見になることで自己肯定感を上げ、自分を好きになるために行う人が全体の8割以上を占める結果となりました。

■期待感を持ちながら施術に臨む人も3割程度

Q4

施術を契約しても直前まで不安を感じていた人が半数を占めていました。

一方で、全体の3割程度の人は理想の自分に近づけることに対しての期待感を募らせており、ポジティブな気持ちで施術当日を迎えることができた人も一定数存在するようです。

■美容整形施術は外見の改善だけではない

Q5

美容施術の最も大きなメリットは「自信の向上」でした。

メイクやケアの時間短縮、費用削減といった実用的なメリット、また不安やストレスの解消といった精神面での改善も高く評価されており、施術が日常生活においてもプラスに作用しているとわかります。

そのため、QOLの向上という観点においても美容施術は有効な手段の一つであると言えるのではないでしょうか。

■eクリニックについて

eクリニック(一般社団法人冀望会)は全国に10院を展開する美容外科クリニックです。

日本の美容医療を世界一にするというミッションを掲げ、お客様に高品質な美容医療を低価格で提供しています。

主なサービスは美容整形手術、スキンケア治療、医師相談及びカウンセリング。

【店舗情報】

・金沢本院

・東京院

・横浜みなとみらい院

・大阪院

・名古屋院

・富山院

・岡山院

・福岡院

・那覇院

・まぶたのクリニック

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 施術のメリットは外見の変化に伴う自信の向上だけではない!美容外科eクリニック「美容整形に関する調査」 appeared first on Dtimes.