フィナンシェ仕立て！柳月「ケーキDEあんバタサン」

「あんバタサン」や「三方六」でおなじみの北海道・柳月から、秋の新作「ケーキDEあんバタサン」が発売します。

柳月「ケーキDEあんバタサン」

【商品名】 ケーキDEあんバタサン

【価格】 1個 1,600円(税込)

【販売期間】 第1弾:9月5日(木)〜9月18日(水)

第2弾:10月10日(木)〜10月23日(水)

【購入方法】 柳月直営店と柳月通販のどちらかでお求めください。

【柳月直営店】 店舗紹介|柳月(りゅうげつ) https://www.ryugetsu.co.jp/info/shop/

【地方発送】 冷凍発送で全国へお届け。

【数量限定】 手づくりのため数量限定となります。

この秋初めてのプレミアムな味わい、あんとバターを堪能できる特別なケーキを楽しめます。

北海道・十勝から全国へ冷凍発送も可能です。

ケーキDEあんバタサン イメージ

「ケーキDEあんバタサン」は、見た目にもわかりやすいシンプル構造。

シンプルながらも、あんとバターの美味しさが引き立つように、柳月の職人が試行錯誤。

◆こだわりのフィナンシェ仕立て

ちょっと珍しいポイントとしては、生地部分に、焦がしバターが芳醇なフィナンシェを使用しています。

通常のスポンジ生地よりも、あえて食感のあるフィナンシェを選ぶことで、あんとバターと合わせた時に、より贅沢感や満足感が生まれました。

◆あん場出し・柳月自家製つぶあん

小豆の聖地・十勝発祥の柳月では、今でも毎日、自家製のあんこを炊き続けています。

「ケーキDEあんバタサン」のあんこは、小豆の風味豊かな甘さ控えめのつぶあん。

小豆のつぶ感もほど良く残して、あんこ好き満足出来ます。

◆北海道産発酵バタークリーム

サンドした柳月特製バタークリームには、北海道産発酵バターを使用。

発酵バターは爽やかな風味とくちどけが特徴で、あんこの小豆の香りともベストマッチ。

「オホーツクの塩」も隠し味に、甘みも引き立てています。

シンプルイズベストな美味しさ「ケーキDEあんバタサン」で秋の贅沢なひとときを楽しめます。

