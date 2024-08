芝浦工業大学建築学部は、世界的な建築家で本学特別招聘教授である坂 茂氏が国内外で巡回開催されている「PAPER SANCTUARY 〜ウクライナ難民の現実と詩〜」を豊洲キャンパスで開催します。

芝浦工業大学建築学部「PAPER SANCTUARY 〜ウクライナ難民の現実と詩〜」

■坂 茂 展「PAPER SANCTUARY 〜ウクライナ難民の現実と詩〜」

日時: 2024年9月20日(金)〜10月20日(日)10:00〜17:00(最終入場16:30)

場所: 芝浦工業大学 豊洲キャンパス 有元史郎記念校友会館交流プラザ

<入場無料>

主催: 芝浦工業大学建築学部

共催: 坂茂建築設計、Voluntary Architects’ Network(VAN)

企画: Clare Farrow Studio

後援: 江東区、一般社団法人日本建築学会、一般社団法人東京建築士会、

公益社団法人日本建築家協会、株式会社日刊工業新聞社、

株式会社日刊建設通信新聞社、株式会社日刊建設工業新聞社、

株式会社新建築社、日経クロステック/日経アーキテクチュア、

芝浦工業大学後援会、芝浦工業大学校友会

芝浦工業大学建築学部は、世界的な建築家で本学特別招聘教授である坂 茂氏が国内外で巡回開催されている「PAPER SANCTUARY 〜ウクライナ難民の現実と詩〜」を豊洲キャンパスで開催します。

本展覧会では、坂 茂氏が災害時の避難所で家族ごとのプライバシーを守るために考案し、2022年2月24日からのロシアによるウクライナ侵攻により近隣国(ポーランド、スロバキア、フランス)へ避難した難民のために設置した紙の間仕切りシステム(Paper Partition System、PPS)を使い、難民の方々の詩と写真を展示します。

展示の最後には、本学学生も加わった支援活動を含む世界中の災害支援活動やボランティア活動と両立をして設計する建築作品も展示します。

坂 茂氏

■PROFILE:坂 茂

1957年 東京都生まれ。

クーパー・ユニオン建築学部(NY)で建築を学び、東京、パリ、ニューヨークに事務所を構える。

紙管を使った建築や、木材を使った革新的な構造で知られている。

1995年にNGO「Voluntary Architects’ Network(VAN)」を設立し、世界各地での災害支援に数多く貢献したことから、プリツカー建築賞(2014年)、マザー・テレサ社会正義賞(2017年)、アストゥリアス皇太子賞平和部門(2022年)を受賞。

代表作はポンピドゥー・センター・メス(2010年)、大分県立美術館(2014年)、ラ・セーヌ・ミュジカル(2017年)、静岡県富士山世界遺産センター(2017年)、SIMOSE(2023年)、豊田市博物館(2024年)。

現在、芝浦工業大学特別招聘教授。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 坂茂展!芝浦工業大学建築学部「PAPER SANCTUARY 〜ウクライナ難民の現実と詩〜」 appeared first on Dtimes.