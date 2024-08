美容系人気インフルエンサーひかるとコラボ！Qoo10メガ割「REJURAN」

2024年8月31日(土)〜9月12日(木)まで開催されるQoo10メガ割に韓国プレミアムダーマスキンケアブランド「REJURAN(リジュランコスメティック)」が参加。

Qoo10メガ割「REJURAN」

REJURAN(リジュランコスメティック)は韓国で特許を取得したDOT(DNA Optimizing Technology)技術で、自然由来成分から抽出したc-PDRN成分をもとに肌本来の健康と美しさを届けるスキンケアブランドです。

今回のメガ割期間中は美容専門のインフルエンサー「ひかる」がおすすめするアイテムを集めた企画セットを購入出来ます。

<美容系インフルエンサーひかる>

Instagramで約16万人以上のフォロワーを抱える人気美容系インフルエンサー“ひかる”。

成分解析、肌悩みに合わせたアイテムなど、コスメやスキンケアに関する情報を発信し人気を集めています。

そんなひかるがおすすめするREJURAN商品を集めたスペシャルセット「ゴールドセット」をメガ割期間限定で販売します。

◆REJURAN「ゴールドセット」紹介

<メイン商品>

・デュアルエフェクトアンプル 30mL

・ターンオーバーアクティブクリーム 50mL

<おまけ>

・リバランストナー 120mL

・モイスチャーバブルクレンジングウォーター 150mL

1) デュアルエフェクトアンプル 30mL

デュアルエフェクトアンプル 30mLは1日に1,000個売れているREJURANのベストセラー商品です。

毛穴サイズの1/670サイズのc-PDRN成分が0.5%も含まれており、角質層のすみずみまでしっかり届き、お肌にハリとツヤを与えます。

2) ターンオーバーアクティブクリーム 50mL

保湿成分が18%含まれており乾燥した肌に適切な水分を供給し、軽やかでうるおい続く保湿膜で肌を守ります。

デュアルエフェクトアンプルと一緒に使用するとより、肌の奥から輝くツヤ肌を演出することができます。

3) リバランストナー 120mL

さわやかでしっとりとしたウォータータイプのトナー。

お肌にたっぷりの水分と潤いを与え、肌の角質やキメを整えます。

ベタつかないさっぱりとしたテクスチャのウォータータイプで、油水分のバランスを調整し肌のコンディションをケアします。

4) モイスチャーバブルクレンジングウォーター 150mL

敏感肌の方にも負担の軽い低刺激クレンジング製品で、c-PDRN成分とともに刺激を感じやすい肌におすすめのPDRx成分が含まれています。

密度のある泡でメイク汚れや毛穴汚れを取り除き、お肌に潤いを与えます。

REJURANの商品は現在、Qoo10・楽天市場・Amazonといったオンラインショップとともに、ロフト・プラザ・アットコスメなどのオフライン店舗にて購入できます。

