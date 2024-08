クラウド×AIで自由自在の視聴体験！ピクセラ「Xit Square+」

ピクセラは、クラウド×AIで自由自在の視聴体験を可能とした、地上・BS/110度CSデジタル放送対応 Windows用USB接続テレビチューナー「Xit Square+」を応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて、先行販売中です。

ピクセラは、クラウド×AIで自由自在の視聴体験を可能とした、地上・BS/110度CSデジタル放送対応 Windows用USB接続テレビチューナー「Xit Square+」を応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて、先行販売中。

■製品について

近年、インターネット環境の品質向上により、ストリーミングサービスや動画配信サービスの市場が拡大。

視聴者は自由な時間や場所で好きなコンテンツを楽しむことができるようになりました。

そんな、各配信サービスですが、手軽に楽しめる反面、配信期間が限られているため、見直したい時に見られない場合や、後で見逃してしまったりすることがあります。

また、音楽番組で一部シーンがカットされることやCMがスキップできない、BSの番組が配信されないなど、テレビ放送とは異なる内容となる場合があります。

Xit Square+(サイト スクエアプラス)「XIT-SQR200CW」は、地上・BS/110度CSデジタル放送に対応したテレビチューナーを2基搭載し、クラウド×AIに対応したWindows用テレビチューナーです。

地域に密着した番組が楽しめる地上デジタル放送だけでなく、ドキュメンタリーや音楽、海外スポーツの生中継、懐かしのドラマやアニメなどの専門的な番組が楽しめるBSデジタル放送や、スポーツや映画など趣味に特化した110度CSデジタル放送に対応したチューナーを2基搭載。

「自分の部屋でテレビが見たい」「配信されていない番組を見たい」「期間を気にせず後でじっくり見たい」「パソコンやスマホを触りながら、ながら見したい」など、レコーダーやテレビが無くても、好きな番組を好きな部屋で自由に楽しめます。

本製品は、テレビ番組のリアルタイム視聴だけではなく、テレビ番組表からの録画予約や、タレント名などのキーワード録画予約に対応。

また、多彩な再生機能を搭載しており、Z世代の快適な再生速度である1.5倍速(※1)を含む倍速再生(1.2倍・1.5倍・2.0倍・0.8倍)やスキップ再生・ダイジェスト再生、サムネイルをシークバーに表示する機能など、タイムパフォーマンスを上げ、効率良くテレビ番組を楽しむことができます。

例えば、倍速再生(2.0倍)で1時間の番組を30分程度で見ることも可能です。

※1 損害保険ジャパン株式会社調べ

新たな機能として、ユーザーの視聴履歴や好みを学習し、一人ひとりにあわせた番組提案を行うAIによるアシスタント機能や、外出先からスマホやタブレットなどで録画したテレビ番組を視聴可能にするリモート視聴(※2)に対応しました。

※2 ピクセラクラウドへの録画が必要

<主な特長>

・手のひらサイズで丸みを帯びたデザインで、従来製品「Xit Brick」の63%と小型化を実現

・地上・BS/110度CSデジタル放送に対応したチューナーを2基搭載で2番組同時録画可能

・2台同時使用で最大4番組同時録画可能

・国内大手半導体メーカー製ハードウェアトランスコーダー搭載

・倍速再生(1.2倍・1.5倍・2.0倍・0.8倍)やスキップ再生・ダイジェスト再生に対応しているので、ネット動画のようにタイパを上げて視聴可能

・ネット動画のように直感的でわかりやすい操作感のサムネイルシークバーに対応

・キーワード録画に対応で気になる番組を録り逃さない

・クラウドストレージへの録画に対応し、Xit wirelessでテレビ番組のリモート視聴が可能。

(iOS/iPad OS版のみピクチャ・イン・ピクチャ対応)

・AIでユーザーの視聴履歴や好みを学習し、一人ひとりにあわせた番組提案を行うアシスタント機能を搭載

・録画番組のBlu-rayやDVDなどへの書き出し、宅内ネットワーク配信対応

<先行販売価格について>

超超早割・超早割など、Makuakeプロジェクトページ内にて、最大32%引きの先行割引特典を用意しています。

<一般販売について>

一般販売予定価格:21,800円(税込)

一般販売予定時期:2025年2月頃

ハードウェア仕様

