リアルタイム32人レイドを楽しめる！Daerisoft Inc.『クリスタルナイツ』『星剣のソードマスター』コラボ

Daerisoft Inc.『クリスタルナイツ』『星剣のソードマスター』コラボ

■ 『クリスタルナイツ』サービス概要

◇ タイトル : クリスタルナイツ:32英雄のモンスター討伐伝説の放置RPG

◇ ジャンル : RPG

◇ プラットフォーム: App Store、Google Play

Daerisoft Inc.は、モバイル放置系RPG『クリスタルナイツ』と2024年8月28日よりLINEマンガの人気webtoon作品『星剣のソードマスター』がコラボを開催していることを発表しました。

■ 『クリスタルナイツ』について

『クリスタルナイツ』は、全世界のユーザーたちとリアルタイムで32人ワールドボースレイドを楽しめる特徴がある放置系RPGです。

Full 3Dグラフィックを基盤に50種以上の様々な英雄たちを収集・育成することが出来ます。

2024年4月にグローバルリリースし、累計96万ダウンロードを達成。

アメリカ、日本、台湾のGoogle PlayのRole Playingカテゴリで1位を獲得しました。

■ 『クリスタルナイツ』×『星剣のソードマスター』コラボ開催!

『クリスタルナイツ』は、8月28日よりLINEマンガの人気webtoon作品『星剣のソードマスター』とコラボを開催。

8月28日に『星剣のソードマスター』の主人公「ブラッド」が実装、その後2週間ごとに「ジェミナ」「ゴーディン」「アリシア」が実装される予定です。

コラボ期間中には特別なミッションとイベントダンジョンが追加され、様々な報酬を獲得できます。

