中堅・中小事業者向け無料ウェビナー「実効性のあるBCPを策定しよう！〜BCP策定レベルに応じたBCP取組のポイント〜」10月1日開催

MS&ADインターリスク総研は、「【無料ウェビナー】実効性のあるBCPを策定しよう!」を2024年10月1日(火)に開催します。

(1)開催日時

2024年10月1日(火)15時〜16時30分

(2)配信方針

WEBリアルタイム配信

(3)主催

MS&ADインターリスク総研

(4)共催

三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保

(5)対象

中堅・中小企業、多数の中堅・中小サプライヤーを持つ大企業、地域の中堅・中小企業のBCP推進を図る地方自治体や商工団体、融資先のBCP推進を図る金融機関等

(6)参加費

視聴無料(通信料は視聴者負担)

中堅・中小事業者のBCPの策定率は低く、また、策定している事業者でも「災害時に本当に使えるBCPになっているだろうか?」という点に不安を抱えているケースが多いのが現状です。

このウェビナーで、BCP取組のあるべき姿を提示したうえで、主にBCPを未策定の事業者向けにBCP取組を「0から1」にするためのポイントを、主にBCPを策定済の事業者向けにBCP取組を「1から10」にするためのポイントを整理・解説します。

【プログラム】

<1. BCP取組の概要(あるべき姿)について>

BCPとBCM(事業継続マネジメント)の違い等も踏まえ、「BCP取組のあるべき姿」の概要を整理・解説します。

<2. BCP取組を「0から1」にするポイント>

主にBCPを未策定の事業者向けにBCP取組を「0から1」にする「はじめの一歩」取組のポイントを整理・解説します。

<3. BCP取組を「1から10」にするポイント>

主にBCPを策定済の事業者向けにBCP取組を「1から10」にする「PDCA」取組のポイントを整理・解説します。

<4. 実効性のあるBCP取組をサポートするサービスの紹介>

上記(2)ならびに(3)の双方をサポートするサービス「レジリードPlus」を紹介します。

※内容は、変更となる可能性があります。

【講師】

MS&ADインターリスク総研リスクマネジメント第四部

BCM1G グループリーダー 藤田 亮

【申込方法】

以下のURLにて受け付けます。

※申込期間:〜2024年9月30日(月)15時まで

https://ms-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/27380

申し込み後、メールにて「お申込受付完了のお知らせ」を送付し視聴用のURLをご連絡します。

