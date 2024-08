全米から約80大学が参加！米国大使館「EducationUSA アメリカ大学留学フェア」

米国大使館 EducationUSAは、アメリカ留学に関する様々な情報が得られる「EducationUSA アメリカ大学留学フェア」を9月21日(土)に赤坂インターシティコンファレンスにて開催します。

米国大使館 EducationUSA「EducationUSA アメリカ大学留学フェア」

■日時

2024年9月21日(土)10:00〜17:00

■会場

赤坂インターシティコンファレンス 4F

東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR

アクセス:

https://aicc.tokyo/access/

全米から約80大学が参加するほか、英語テスト、奨学金、学生ビザ、高校交換留学、留学経験者団体も参加します。

留学に関する5つのセミナーも同時開催し、留学を検討中の高校生、大学生、保護者、社会人や、留学をサポートする教育関係者等を対象に、留学情報の収集やきっかけづくりに役立つ無料イベントです。

■セミナー予定(ライブ配信も予定)

- 米国学生ビザ及び交流訪問者ビザ申請について

- 海外大学進学サポート「0→1」〜学校が最低限すべきこと〜(高校教員対象)

- フルブライト奨学金説明会

- アメリカ留学のための奨学金

- アメリカ留学と就職活動

■アメリカ留学への具体的な一歩に

EducationUSA(※)は米国国務省の支援を受け、中立的な立場からアメリカの大学・大学院留学に関する正確で公正、包括的な情報を提供し国際教育や国際交流を推進しています。

このフェアではコミュニティ・カレッジ(公立二年制大学)、大学、大学院に加えEducationUSAアドバイザーによる留学全般に関するアドバイスや、各種英語テスト(TOEFL、IELTS、英検)、奨学金、学生ビザ、高校留学についての情報を得ることもできます。

(※)EducationUSAは、米国大使館・領事館と日米教育委員会により運営されています。

■アメリカ留学のメリット

アメリカには大学が約4,000校あります。

文部科学省の最新のデータ(※)によると、日本の大学数は807校で、アメリカの大学数はその約5倍となり、希望する分野、環境、学力レベルに合わせて最適な大学が見つかりやすいといえます。

また、日本には無いユニークな専攻分野や新たな分野も履修することが可能です。

多様性に満ちているアメリカで、様々な価値観や文化に触れながら学ぶことができるのも大きな魅力のひとつです。

■個別のご質問・相談も可能

アメリカの大学、英語テスト、奨学金、学生ビザ、留学支援団体などがブースを設け、皆様の個別のご質問・相談に応じます。

ブースでの質問例:「自慢の施設はありますか?」「人気のある専攻はなんですか?」「出願書類の中で何を一番考慮しますか?」「奨学生に求めるものは何ですか?」など、ウェブサイトでは得られないような質問が可能です。

