¡ÖAll About¡×¥¬¥¤¥ÉÀîºê¤µ¤Á¤¨¥³¥á¥ó¥È·ÇºÜ¡ªÅìµþ½ñË¼¡ÖËÜ¤òÇä¤ë¤Ê¤é¤É¤³¤¬¤¤¤¤¤«¡©¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ø¡ªÅìµþ½ñË¼¤Ë¤ªÇ¤¤»¡ª¡×

古本買取の東京書房が運営する特設ページ「本を売るならどこがいいか?お悩みの方へ!東京書房にお任せ!」に生活総合情報サイト「All About」でガイドを務める金子由紀子さん・川崎さちえさんがコメントを掲載。

東京書房「本を売るならどこがいいか?お悩みの方へ!東京書房にお任せ!」

本ページでは、本を売るのが初めての方やどこで売ればいいのかお悩みの方に向け、古本・古書の買取方法、買取までの流れなど、東京書房が提供するサービスを、公式YouTube動画を交えてわかりやすく紹介。

同ページ内のコラムでは、All About シンプルライフガイドの金子由紀子さん、All About フリマアプリ・ネットオークションガイドの川崎さちえさんの二氏から、プロフェッショナルの視点で「東京書房の古本買取をおすすめする理由」についてご寄稿いただきました。

【ご寄稿いただいた2名のプロフィール】

●金子由紀子(All About シンプルライフガイド)さん

金子由紀子さん

「どんなに古くて汚れていても、求める人には輝いて見えます。

ものがどんどん捨てられ、顧みられなくなっている時代ですが、古い本には古い本にしかない必ず価値があります。

元の持主の意思を受け継ぎ、相続者の負担を軽減するために、古書店を活用することは、暮らしを軽やかにしつつ、文化を継承するという、二重の意味があります。

古い本を、捨てる前に、古本・古書買取を試してみるのはいかがでしょうか。」(一部抜粋)

●川崎さちえ(All About フリマアプリ・ネットオークションガイド)さん

川崎さちえさん

「読まなくなった古い本は、売れないと思って捨ててしまうことはありませんか?(中略)ですが、そのような専門書や学術書、実用書、趣味の本でも買い取ってくれるのが東京書房です。

(中略)専門店なら適正に査定をしてくれるのもメリット。

さらに不要なものがたくさんあってもお店まで運ぶ必要がない出張買取にも対応してくれます。

家にいながら、売るのを諦めてしまったものをお金に換えられるのですから、使わない手はない!と思いませんか?」

【東京書房の出張買取サービス】

同店の得意ジャンルであれば、大型チェーン店やネット型古本屋と違い、バーコードや箱、カバーのない書籍も査定買取します。

また、江戸期の本や非売品の本も買取します。

本の価値はバーコードの有無ではありません。

同店は専門書・学術書・研究書・趣味の本・実用書・サブカルチャー本の買取を得意とし、お客様とのフェイストゥフェイスでのコミュニケーションを大切にしています。

出張買取時には女性スタッフの同行も可能です。

【東京書房の出張買取がおすすめの5つの理由】

・売る予定の本が多すぎて、引取り作業料を請求された……。

→ 同店では、どんなに本が多くても引取り作業費用は頂きません!

・なんでも引取りと記載があったのに、結局は値段が付かない書籍は引き取ってもらえなかった……。

→ 同店では、万が一お値段が付かなかったご書籍も全て引取りをお約束します。

・バーコードやISBNコードがない本が多く、買取を断られた……。

→ 同店では、書籍が新しいものであるか、古いものであるかを問わず、バーコードの有無に関わらず買取を行っています。

・遺品が多すぎて、処分しきれない……。

→ 同店では、お得な遺品整理パックを用意しています。

大切な遺品を手間なく、心を込めて整理・処分するお手伝いをさせていただきます。

まずは古本買取の東京書房にご相談ください。

・本以外にも不要品が多く、複数の業者へ品物を持ち歩くのに手間や時間がかかる……。

→ 同店では、古本や古書だけではなく、お皿や骨董品などの道具類も買取します。

各品目に精通した鑑定スペシャリストが査定を行い、正確かつ公正な価格を提示します。

