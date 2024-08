川口春奈出演！Qoo10 TV-CM『まずはメガ割見てみなきゃ』続編

「Qoo10」は、2024年8月31日(土)より、新TV-CM『まずはメガ割見てみなきゃ』続編を全国で放送開始します。

また、同日よりJR東日本の首都圏主要10路線+ゆりかもめ、大阪JR西日本・大阪メトロ、名古屋地下鉄、JR九州筑肥線にて、電車内サイネージ広告を配信します。

さらに、メガ割「新CM告知編」も配信中です。

本TV-CMには、Qoo10のイメージキャラクターである川口春奈さんが出演。

友人とチャットでやりとりしながらメガ割商品を選んだり、届いた商品を開封して写真を撮ったりと、買い物を楽しむ様子が描かれています。

撮影後に行った川口さんへのインタビューでは、今回のCMで描かれいている商品を注文してから届くまでの“ワクワク感”ということにちなんで、最近ワクワクしたことについて質問したところ、最近行かれたというライブでのエピソードについて語ってくれました。

また、この秋は「おいしいものをたくさん食べたいです!」とワクワクした様子の川口さんでした。

■撮影現場レポート

本TV-CMでは、友人とチャットでやりとりしながらメガ割商品を選んだり、届いた商品を開封して写真を撮ったりと、メガ割での買い物を楽しむ様子が描かれています。

そんな川口さんは撮影当日、ハーフアップスタイルでブルーのニットと白のスカートにデニムジャケットを羽織り、秋らしいコーデで登場。

撮影では、自宅をイメージしたセットということもあり、少しリラックスした様子だった川口さんですが、撮影がはじまると真剣モード。

リップを塗る川口さんを鏡越しに撮るシーンでは、鏡で角度や表情を入念に確認するような様子も見られました。

また、夜のシーンの撮影になると、ナチュラルメイクにお団子ヘアとお家スタイルで登場。

ゆるっとしたルームウェアも完璧に着こなしていました。

撮影の合間にはソファの上で体育座りをして少しくつろいだ様子の川口さん。

そんな可愛らしい川口さんに、スタジオ全体もほっこりした空気になっていました。

■川口春奈さん 撮影後インタビュー

Q. 今回の撮影を振り返っての感想を教えてください。

川口さん:美術さんたちがかわいいお部屋を作ってくれているので、すごくかわいらしい世界観になっているのではないかなと思います。

また、昼と夜のシーンで印象も全然違うと思うので、とても楽しみです。

(Qoo10の撮影では)本当に毎回美術さんが(セットを)かわいく準備してくださるので、その中で撮影できて嬉しいです。

Q. 今回のCMでは「こ!これ、可愛い〜!!!!」と思わず叫んでしまうシーンがありました。

川口さんが「可愛い〜!!!」と思わず声をあげてしまうようなことはありましたか?

川口さん:SNSで動物の動画が流れてきたときや友達の子供をみたとき、お洋服を見ているときですね。

特に、子供や子犬、子猫を見たときに「可愛い〜」ってなることが多いです。

Q. メガ割ではQoo10 ONLYなどの限定品のコスメをはじめとしたお得なセットがあり、ついつい買ってしまうなんてことがあるかと思います。

川口さんがつい爆買いしてしまったものや買い集めてしまったものはありますか?

川口さん:最近は食器や花瓶、ラグなどの布類(を集めること)にハマってます!好きな作家さんやブランドがあるので、実際に見て触れて、可愛いなと思ったら買ってますね。

また、(同じようにそれらのアイテムのことを)好きな友達や周りの人と話していると、よりシェアしたくなって、ついつい買ってしまいますね。

Q. Qoo10 ONLYのような、お得なセットについてどう思いますか?またおすすめのポイントなどはありますか?

川口さん:自分の好きなものや探しているものがセットになっていると選ぶのも楽しいですよね。

また、メガ割でしか買えない商品なので特別感もあって、見ていてとてもワクワクします。

Q. 今回のCMではコスメを買ってから届くまでのワクワク感が描かれていますが、川口さんがワクワクした瞬間はありますか?また、直近でワクワクしたエピソードがあれば教えてください。

川口さん:好きなアーティストのライブに行ったときですね。

大きいステージも好きなのですが、今回はとても小さいハコで、汗が飛んできちゃうレベルの近さだったんです。

普段から音楽を聴くことが好きで、よくライブにも行くのですが、ライブがはじまるまでの高揚感やはじまってからの興奮してる感じなど、やっぱり何度行ってもワクワクしますね。

私にとってライブや音楽の会場というのは、とてもスペシャルな空間だなと思います。

Q. 食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋など、ワクワクすること盛りだくさんの季節となりますが、川口さんがこの秋楽しみにしていることや挑戦してみたいことはありますか?

川口さん:秋は一番好きな季節です!季節感的にも外にお散歩に出ることも増えそうです。

食べることが好きなので、秋から冬にかけて、自分の好きな食材や旬な食べ物を探しに行きたいですね。

また、旅行もしたいです。

個人的にいろんなことをしたくなる季節ではあるので、よりアクティブに外に出ながら、おいしいものをたくさん食べれたら嬉しいなと思います。

Qoo10「メガ割」新TV‐CM 『まずはメガ割見てみなきゃ』続編 10

■出演者プロフィール

川口春奈(かわぐち はるな)

生年月日:1995年2月10日

出身地 :長崎県

趣味 :音楽鑑賞

■メガ割について

2024年8月31日(土)から9月12日(木)に、Qoo10最大のショッピング祭り「メガ割」を開催します。

期間中、「メガ割」対象商品が20%OFF(最大1万円引き)になるクーポンを発行し、定番商品から話題の新商品まで数多くの品揃えで、お得に商品を購入いただける独自のショッピング体験を提供します

