Ç¾¥È¥ìÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¥·¥Ë¥¢ÁØ¸þ¤±¤Î¥Ô¥¢¥Î»ØÆ³½Ñ¡ªÁ´¹ñ¤æ¤¦¤æ¤¦½Î¶¨²ñ¡ÖÇ¾¥È¥ì¥Ô¥¢¥ÎÌµÎÁ¥»¥ß¥Ê¡¼¡×

一般社団法人 全国ゆうゆう塾協会は、脳トレピアノ講師認定講座として初の短期集中講座を2024年11月2日、3日、4日に開催します。

そこに向けての無料説明会をアートフォーラムあざみ野(神奈川県横浜市)にて2024年9月30日に開催します。

全国ゆうゆう塾協会「脳トレピアノ無料セミナー」

■無料説明会概要

タイトル:脳トレピアノ無料セミナー

開催日時:2024年9月30日(月) 10:30〜11:30(予定)

受付開始:10:00

会場 :男女共同参画センター横浜北 アートフォーラムあざみ野

(〒225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南1丁目17-3)

アクセス:横浜市営地下鉄・東急田園都市線 あざみ野駅下車 徒歩5分

参加費 :無料

参加条件:なし

定員 :20名

対象者 :ピアノ講師、介護士、保育士、楽器店、カルチャーセンター関係者など

主催 :脳トレピアノ資格認定短期集中講座プロジェクト

<お申込み方法>

担当: 宗広 ともえ

TEL : 090-6810-1446

MAIL:

kurutoratai@yahoo.co.jp

■無料説明会及び短期集中講座担当講師プロフィール

【宗広ともえ】ヤマハ音楽教室システム講師を経て、ピアノ&エレクトーン教室を開講。

現在2つの教室を持ち、オーナー化教室として経営。

脳トレピアノ(R)エグゼクティブ認定講師、テクニカル指導講師として全国を駆け巡り、現在200名以上の脳トレピアノ(R)講師を認定講師として導く。

*福井県出身 *経歴 ヤマハ音楽教室システム講師を経てピアノ&エレクトーンOTOMOE教室主宰 脳トレピアノ(R)テクニカル指導講師 ピアノゆうゆう塾(R)東日本統括部長務める 北國新聞文化センター講師向け講座講師 ピアノ講師向けCanva講座

【花房容子】兵庫県神戸市在住 音大ピアノ科卒業後、花房音楽教室を主宰、現在まで約40年ピアノ指導に携わる。

2021年に脳トレピアノ(R)ゆうゆう塾に入り、エグゼクティブ認定講師。

その後テクニカル認定講師として講師養成に力をいれる。

現在、楽器店、カルチャー、自宅教室でシニアクラス、講師養成講座を開講

【大橋佳恵】ヤマハ音楽教室システム・PMS講師を経て、現在ピアノとハープのはっぴー・はーぴー音楽教室経営 脳トレピアノ(R)エグゼクティブ認定講師 神奈川横浜第3エリア支部長 横浜市泉区・瀬谷区・港南区等を中心に、県内はじめ関東にて先生方のコミュニティ、地域と教室の絆を架け橋中 *大阪府出身 *経歴 ヤマハ音楽教室システム・PMS講師を経てピアノとハープのはっぴー・はーぴー音楽教室経営 鍵盤ハーモニカ認定講師

【柏原映子】ヤマハ音楽教室システム講師歴43年を経て、現在プラチナ会会員 脳トレピアノ(R)エグゼクティブ認定講師、神奈川西部支部長 らんらん音楽教室♪ (fairy piano garden)主宰 ヤマハ特約店での脳トレピアノ(R)クラス展開、開講 地域自治体生涯学習課にてシニアのための脳トレピノ開講

【国枝志保美】 神奈川県在住 音楽教室「美音」主催。

子供から大人まで幅広い世代のご指導に携わる 脳トレピアノ(R)エグゼクティブ認定講師 ピアノゆうゆう塾神奈川横浜北西部支部長を務める JADP認定チャイルドコーチングアドバイザー 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール他多数のコンクール審査員を務める

担当講師写真

●事業の独創性や革新性

【今までに見たことがないレッスン法】

脳トレピアノのレッスンとは「ピアノ指導」に、脳トレ・ゲーム・コーチング・心理学などのエッセンスをプラスアルファしたもので、既存のピアノレッスンとはまるで違うユニークな内容です。

好奇心を刺激し、ピアノが楽しく弾けるようになることはもちろんのこと、普段の生活の中にない動きを楽しみながらすることで「脳が活性化する」プログラムを積極的に取り入れています。

なお「脳トレピアノ」は、知的財産として商標権を取得しています。

【ピアノ指導に「おもてなし」】

「スキル」だけではなく「マインド」を重視しています。

それは〈接遇マインド=おもてなしの心〉です。

「ピアノを指導する中で、これまで〈おもてなし〉について考えたことはなかった。」という講師の方がほとんどですが、「できない」のではなく「今まで知らなかっただけ」なので、すぐに納得して取り入れようとされる方が非常に多いです。

立ち姿、身だしなみ、笑顔など、第一印象を良くするのはもちろんのこと、シニア世代の皆さんに寄り添いより一層想像力を鍛えて心を動かすレッスンを目指す〈おもてなしの心〉は、脳トレピアノ(R)の中で繰り返し伝えている、独自かつ重要なポイントです。

脳トレピアノは、音楽を通じて脳のトレーニングを行う革新的なプログラムであり、高齢者にとっての生きがいや健康促進に大きな効果を発揮しています。

この指導法が持つ多面的な魅力に共感し、生徒さんたちは楽しみながらスキルアップも実感されています。

エクスター大学の専門家によって発表された新しい研究*1では「生涯を通じて音楽に取り組むことは、高齢者の脳の健康と関連している。

楽器、特にピアノを演奏することが、記憶力の向上と複雑な課題を解く能力(実行機能)と関連していることを示している。

その後の人生でも遊び続けることで、さらに大きなメリットが得られる。

また、この研究は、歌うことが脳の健康改善にも関連していることを示唆しているが、これは合唱団やグループの一員であるという社会的要因によるものかもしれない」と述べられています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 脳トレ要素を加えたシニア層向けのピアノ指導術!全国ゆうゆう塾協会「脳トレピアノ無料セミナー」 appeared first on Dtimes.