お肌のハリをアップ！ペリカン石鹸「ヒップケアボディローション」

ペリカン石鹸「ヒップケアボディローション」

商品名 :恋するおしり ヒップケアボディローション

希望小売価格:990円(税込)

商品重量 :200mL

発売 :2024年10月1日一般発売

ペリカン石鹸は、「恋するおしり」シリーズの新商品ヒップケアボディローションを2024年8月31日(土)より全国の「ロフト」「PLAZA・MINiPLA」にて先行販売中です。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合があります。

おしりのことを1番に考えたベタつかない使い心地で、石鹸で角質ケアをした後に使うことでより理想のおしりに近づけるヒップケアボディローションです。

おしりのカサカサ・ハリ不足・肌あれに。

※1

おしりや太もも、乾燥の気になるところに塗ると保湿成分が角質層まで浸透。

潤いでお肌のハリをアップさせるボディローションです。

しっとりなのにベタつかないため、すぐに下着を履けるのも嬉しいポイント◎

■配合成分

<お肌を潤すハリ感UP成分>

・ピーチセラミド※2

・パルミチン酸レチノール

・ナイアシンアミド

<9種の植物由来保湿エキス>

モモ葉エキス・モモ種子エキス・ビワ葉エキス・キウイエキス・アーチチョーク葉エキス・グリチルリチン酸2K・ホホバ種子油・ブッチャーブルーム根エキス・ピーナッツ油

恋するおしり ヒップケアボディローション3

※1 保湿により乾燥・肌あれを防ぎ、ハリを与えること

※2 フィトステリルグルコシド/グルコシドセラミド

■香り

<スウィートピーチの香り>

南フランスの世界的フレグランスメゾンのパフューマーにより、「恋するおしり」のためだけに調香された香り。

完熟した桃のようなとろける甘さが特徴です。

(※ヒップケアソープとは異なる香りです)

8月31日(土)より順次、全国のロフトおよびロフトネットストアで開催される「ロフト コスメフェスティバル 2024AW」と、PLAZA・MINiPLAの店舗お及びオンラインショップにて先行販売

(いずれも一部店舗を除く)

