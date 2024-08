医療法人社団健幸会 安藤歯科クリニックは、原因不明の肩こりや首のこり、不定愁訴に長年悩んでいらっしゃる方々向けのリモート無料相談サービスを9月に開始します。

安藤歯科クリニック「リモート無料相談」

医療法人社団健幸会 安藤歯科クリニックは、原因不明の肩こりや首のこり、不定愁訴に長年悩んでいらっしゃる方々向けのリモート無料相談サービスを9月に開始します。

同院は、これまで従来の治療法では改善が難しかった症状に対し、歯の微調整(研磨)を通じて新たな治療法を提供。

■サービス概要

同院の治療法は、歯をわずかに削ることでかみ合わせを調整し、肩こりや首のこり、そして不定愁訴といわれる症状の軽減を目指すものです。

まだ十分に広まっていないこの治療法ですが、これまでの経験から、症状に悩む多くの患者様が改善を実感されています。

■リモート無料相談の内容

相談内容: 症状についてのお話を伺い、歯の微調整治療に関する説明や、不安や質問に回答

対象 : 原因不明の肩こりや首のこり、不定愁訴にお悩みの方で、少しでも症状を軽減したいとお考えの方。

費用 : 無料

方法 : 自宅からリモートで相談出来るよう、ZoomやSkypeなどのオンラインツールを利用します。

予約方法: 同院のウェブサイトから簡単に予約出来ます。

日時については、都合に合わせて調整します。

【安藤歯科クリニック】

〒164-0003 東京都中野区東中野4-6-2 オネスト東中野ビル2階

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 原因不明の肩こりや不定愁訴にお悩みの方向け!安藤歯科クリニック「リモート無料相談」 appeared first on Dtimes.