トウィンクル・ンアン監督登壇！『香港、裏切られた約束』劇場試写会トークショー

アップリンクは、2024年8月30日よりアップリンク吉祥寺、9月6日からアップリンク京都で公開のドキュメンタリー映画『香港、裏切られた約束』のトウィンクル・ンアン監督とZoomで繋ぎ劇場試写会トークショーを開催しました。

『香港、裏切られた約束』劇場試写会トークショー

アップリンクは、2024年8月30日よりアップリンク吉祥寺、9月6日からアップリンク京都で公開のドキュメンタリー映画『香港、裏切られた約束』のトウィンクル・ンアン監督とZoomで繋ぎ劇場試写会トークショーを開催。

本作は、1997年にイギリスから中国に返還された香港。

当初約束されていた「一国二制度」が、中国本土への犯罪人引き渡しが可能となる逃亡犯条例の制定をきっかけに2019年香港市民200万人が参加した民主化運動が起きました。

その運動をパティシエとして貯めたお金でビデオカメラを購入したばかりのトウィンクル・ンアン監督が記録し、逮捕を逃れるためイギリスに亡命し完成させたドキュメンタリー映画『香港、裏切られた約束』が8月30日よりアップリンク吉祥寺、9月6日からアップリンク京都で公開!!

今回、来日直前のトウィンクル・ンアン監督と亡命中のロンドンとをZoomで繋ぎ、劇場試写会トークショーを開催しました!!

■劇場試写会トークショー内容

Q:2019年6月に盛り上がりを見せたデモの時、なぜゼネラル・ストライキが香港社会の大きな支持を得られなかったのだと思いますか?

トウィンクル・ンアン監督:多くの大人は仕事をして生計を立てなければならず、運動に参加するよりも仕事をして得たお金をデモ参加者に寄付し、間接的に運動に参加をしていたのではないのでしょうか。

彼らはほかの形で攻撃をしていたのだと思います。

また香港政府はゼネストに大きな反応を示さなかったので、反応する市民も少なかったのではないかと思います。

中には地下鉄など、公共機関の運営を邪魔するような活動もありましたし、それに反感も寄せられました。

しかし大人たちは決して若者や社会運動に冷たいまなざしを向けていたわけではありません。

例えば理工大学では多くの人たちは学生を助け出すために力を貸していました。

大人たちは直接的に運動には参加していませんが、彼らなりの方法で若者たちを支援していたことは知っていただきたいです。

Q:監督は今後どのような形で活動を続けていくのでしょうか?

トウィンクル・ンアン監督:かつて自由であった香港から難民が出てくることは全く想像していませんでした。

昔の香港で当たり前のように生活していた経験がある身として、難民としてイギリスへ行き、色々なことを見聞きしています。

それを一香港人として発信していくことが自分にできることだと思っています。

今はイギリスでのデモストライキを撮影したりして、いつかほかの映画にまとめたいと思っています。

映画を通じて香港からイギリスに移住した人々とイギリスの国民をつなぐ架け橋になれればと思っています。

香港の人々は、イギリスでの生活に精神的な辛さを感じていますが、イギリス国民からしたらなぜ多くの香港人がイギリスに来ているのか分からないまま、仕事場や学校での共存を迫られています。

そのような状況下で、なぜ多くの香港人がイギリスに来ているのか、香港で何があったのかを映画で知ってもらい、お互い摩擦を減らし理解を深めていければと思います。

そうすることによって香港人がよりイギリスで生活しやすくもなりますし、非常に意義のある事だと思っています。

Q:いま香港ではどのような活動があり、香港人はどのように生活をしているのでしょうか?

トウィンクル・ンアン監督:我々は移民(ディアスポラ)として香港を出ていくことを余儀なくされています。

多くの香港のディアスポラは、海外にいながらもYouTubeなどのコンテンツを通じて香港のニュースを得ています。

いま香港のメディアは信頼に値しない存在に成り下がっているからです。

その状況は非常に辛く心が痛みますが、香港に関心を寄せ続けるのは、香港という町に対する思いだけでなく、ちゃんと見届け続けることを選んだ人々の思いがあるからです。

以前、同世代の若者たちと本土の社会問題について議論することは全くできなくなっていると、香港からの交換留学生から聞きました。

我々は身の回りのことに対して関心を持ち、議論することさえも許されない環境を引き起こしているのだと、私だけでなく大人たちに対する課題だと考えさせられました。

我々はそういう問題を表向きは出しませんが、心の中ではそのような問題意識を持ち、良心を持って生きています。

それが重要で、忘れてはいけないことだと思います。

Q:監督からのメッセージ

トウィンクル・ンアン監督:香港の権力者たちは今まさに歴史を変えようとしています。

映画を通じて真実を広めることは真実と嘘の戦いに加担する非常に大きな意味を持つことだと思っています。

引き続き関心を持っていただけると幸いです。

■映画『香港、裏切られた約束』

STORY:

『香港、裏切られた約束』は、政治と社会の激動期に愛する家族、友人、そして故郷香港を守るため人生と情熱を捧げた香港市民の姿を、リアルに記録し続けたドキュメンタリー映画です。

愛するもののために立ち上がった6人のごく普通の一般市民の物語を通じて、希望と絶望、愛と心痛を体験し、故郷を守るリアルな姿が描かれています。

映像は、観客を抗議の最前線へと連れて行き、香港の一般市民の生の声を届けると共に、今尚続く人権侵害や世界中で高まる独裁主義の脅威に気づかせ、隣国である日本の未来にも問いかける作品です。

(C) 2024 Dawn Workshop Ltd

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post トウィンクル・ンアン監督登壇!『香港、裏切られた約束』劇場試写会トークショー appeared first on Dtimes.