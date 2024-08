自分のプレイスタイルに合った装備や育成方法！KIWIWALKS「魔女の泉R」

KIWIWALKSは2024年8月29日、自社で開発・パブリッシングする《魔女の泉R》がPlayStation5とNintendo Switchから配信を開始!

KIWIWALKS「魔女の泉R」

KIWIWALKSは2024年8月29日、自社で開発・パブリッシングする《魔女の泉R》がPlayStation5とNintendo Switchから配信を開始しました。

発売を記念し、新しく制作したゲームトレーラーが公開されました。

【《魔女の泉R》について】

魔女狩りから生き残るために強くなりたいある魔女の物語。

《魔女の泉R》は物語ベースの魔女育成RPGです。

【ゲームの特徴】

●豊かな成長と冒険の物語と膨大な世界観

魔女狩りから生き残るために、一人頑張って生きていく魔女のパイベリー。

彼女をめぐる巨大な秘密が明かされていきます。

物語の中で登場する30名以上のキャラクターは敵でしょうか?それとも…?

●好きな方法で、好きな時に、好きな形で遊ぼう

プレイヤーはパイベリーの成長スタイルを自由に変えることができ、自分のプレイスタイルに合った様々な装備や育成方法が選べます。

多属性の魔法や物理、仲間を活用した戦略など、スピーディーなターン制バトルの魅力を楽しめます。

●冒険の経験を向上させる楽しい収集・製作システム

フィールドで見つけた魔法材料で色々なアイテムを作ることができます。

また、特定のペットを手懐けるためには一部のアイテムが必要になることも。

●強力な仲間、ペット

フィールドで遭遇する魔物をペットにすると、冒険がより豊かになります。

約20種のペットの中には、特定のルートの開拓やクエストを解禁するために役立ちます。

●サクサク快適な、好きに遊べるRPG

ほとんどのバトルは選択式で、戦いたくなければ敵の横を通りすぎることができます。

素材集めが面倒になったらブラックジョーをお使いに出してください。

地域を移動するときは空間移動の魔法を活用できます。

強くなったら「クリックバトル」機能で弱い敵はすぐに倒せます。

●難易度調整可能

難易度調整ができるために、ゲーム初心者の方からハードコアゲーマーの方まで好きなスタイルでゲームをプレイできます。

いつでも設定から難易度を変更可能です。

●日本語フルボイス対応

人気声優陣による日本語・韓国語フルボイス対応で、さらに豊かになる物語と世界観が楽しめます。

【パッケージ版について】

豪華限定版の「コレクターズエディション」は、ファンのための素敵な商品で構成されています。

パイベリーのフィギュアと日本語版のゲーム設定集、オリジナルサウンドトラック、パイベリーの衣装DLC(シルバーローズセット)など、詳しい内容は以下の公式サイトを確認してください。

※「PlayStaion」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※「Nintendo Switch」は、任天堂の商標です。

