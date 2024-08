日本唯一の付喪神コンセプトカフェ、「コンセプトカフェなでしこ」は、2024年9月13日になでしこ別邸一宮店として「MAID en PINK」をオープンします。

「MAID en PINK」なでしこ別邸一宮店

■店舗情報

オープン日:2024年9月13日

場所 :愛知県一宮市栄3-18-12 オワリヤ楽器ビル2階

営業時間 :10:00-22:00(月曜日定休)

日本唯一の付喪神コンセプトカフェ、「コンセプトカフェなでしこ」は、2024年9月13日になでしこ別邸一宮店として「MAID en PINK」をオープン!

新店舗では【不思議の国のアリスに憧れた付喪神】をコンセプトにしたメイドカフェとして、可愛らしい制服を身にまとったメイドたちが、訪れるすべての方に特別な体験が提供されます。

■特色とサービス

「MAID en PINK」メイデンピンクは、名古屋大須の人気店の系列として、地域初のメイドカフェを一宮に導入。

店内は白を基調とした清潔感あふれる空間で、【不思議の国のアリス】にインスピレーションを受けた可愛い制服を着たメイドが利用者を迎えます。

定番の落書きオムライスや、メイドさんのチェキ販売など、訪れるたびに新しい発見と楽しみが待っています。

■オープニングイベント

2024年9月13日から9月15日までの3日間、特別なオープニングイベントを実施します。

期間中にご来店の皆様にはもれなく、お気に入りのメイドさんのブロマイドをプレゼントします。

さらにXフォローとなでしこ別邸一宮店の固定ポストをリポストをしてくれたお客様には、オープニングイベント期間限定メニュー「初めましてセット3,000円」を半額の1,500円で提供します。

特別キャンペーン:アマゾンギフト券が当たる!

なでしこ別邸一宮店のオープニングを祝して、豪華アマゾンギフト券をプレゼント!以下の簡単なステップで、あなたもラッキーな当選者の一人になれるチャンスがあります。

フォロー&リポスト:同店のXアカウント(https://x.com/MAID_en_PINK)をフォローし、キャンペーンに関する投稿をリポストしてください。

キャンペーン期間 :2024年9月1日〜2024年9月10日

プレゼント内容 :アマゾンギフト券10,000円分が3名、5,000円分が5名、1,000円分が20名に当たります。

13日〜15日のオープニングイベントにて抽選会を開催、順次結果発表。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 不思議の国のアリスに憧れた付喪神のコンセプトカフェ!「MAID en PINK」なでしこ別邸一宮店 appeared first on Dtimes.