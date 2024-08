歯触りの軽い食感！こんにゃくパーク『ホロホロこんにゃく』

日本の伝統食“こんにゃく”を楽しく体感する施設こんにゃくパークは、無料バイキングで提供しているライブバーベキュー専用こんにゃくを『ホロホロこんにゃく』として2024年9月1日(日)より販売!

こんにゃくパーク『ホロホロこんにゃく』

:ホロホロこんにゃく

容量 :300g

価格 :216円(税込)

賞味期限:120日(常温)

■『ホロホロこんにゃく』について

本年4月にこんにゃくパークの無料バイキングコーナーに、新たに導入したライブバーベキュー専用のこんにゃくを『ホロホロこんにゃく』として商品化しました。

一般的な板こんにゃくより粘度を抑え低密度にすることで、歯触りの軽い食感に仕上がっています。

バーベキューのほか、野菜炒めに入れたり、いつもの料理に合わせて、普段と異なる食感を楽しめます。

■こんにゃくパークおよび全国で販売中

『ホロホロこんにゃく』は、こんにゃくパーク施設およびこんにゃくパークオンラインショップ、全国のスーパー店頭でも購入できます。

