自分で咬み合わせをチェック！安藤歯科クリニック「銀紙チェックセット」

安藤歯科クリニック「咬み合わせセルフチェックキット」

商品名:咬み合わせセルフチェックキット

発売日:2024年9月2日

価格 :500円(税込)

舌ストレス・咬み合わせ治療で首こり・肩こりの改善を目的とする安藤歯科クリニックは、9月2日から自分で咬み合わせをチェックでる「銀紙チェックセット」の販売受付をします。

あなたは矯正治療の後や歯科治療のあと、咬み合わせがおかしいと感じたことがありませんか?

また自分でそれをチェックしたいと思いませんか?

実は歯科で「カチカチしてください」という「赤い紙」では咬み合わせの良し悪しはわかりません。

本当はその3分の1の薄さである「銀の咬合紙(オクルーザルストリップス)」で、1本1本チェックしないと分からないのです。咬み合わせは「銀紙」でなければわかりません。

歯医者さんで聞いてもらえない悩みを、まずは自分でチェックしてみましょう。

■商品の特徴

キットの内容

・銀の咬合紙10枚

・使用方法用紙

