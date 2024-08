大阪府大東市では、令和6年9月4日(水)にパナソニック ホールディングスと「災害時における生活物資の供給等に関する協定」の締結式を行います。

大阪府大東市/パナソニック ホールディングス「災害時における生活物資の供給等に関する協定」締結式

●協定締結式

1.日時:令和6年9月4日(水) 午前11時15分〜11時45分

2.場所:大東市谷川1丁目1番1号 大東市役所 本庁2階 委員会室

大阪府大東市では、令和6年9月4日(水)にパナソニック ホールディングスと「災害時における生活物資の供給等に関する協定」の締結式を行います。

ひとたび大規模な災害が発生すると、発災直後市全域で停電となる恐れが非常に高く、携帯電話の充電に必要な電源や、夜間や室内で必要となる明かりの需要が一気に高まります。

様々な物資の供給・支援が必要となる中で、乾電池やモバイルバッテリーといった生活に欠かせない物資を、発災直後から迅速に供給することが可能となることから、協定を締結します。

●供給を受ける物資について

供給を受ける物資は以下の通りです。

・乾電池(単1、単3、単4)

・乾電池式充電器

・モバイルランタン

災害時は、発災直後から応急期、復旧期にかけて、その時点において被災者等が必要とする物資が多岐にわたります。

特に、備蓄中にも消耗していく乾電池については、行政が大量の備蓄やその場所を確保していくことは困難です。

その中で、家電製品を中心に生活に欠かせない多くの商品を取り扱うパナソニック ホールディングスの協力の下、企業拠点での備蓄と、有事におけるスムーズな物資提供を受けることで、発災直後における被災者への生活支援を実現することが期待できます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post バッテリーなど迅速な供給で停電に対応!大阪府大東市/パナソニック ホールディングス「災害時における生活物資の供給等に関する協定」締結式 appeared first on Dtimes.