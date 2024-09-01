ナポリvsパルマ スタメン発表
[8.31 セリエA第3節](サン・パオロ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ナポリ]
先発
GK 1 アレックス・メレト
DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ
DF 13 アミル・ラフマニ
DF 22 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
MF 17 マティアス・オリベラ
MF 21 マッテオ・ポリターノ
MF 30 パスクアレ・マッツォッキ
MF 68 スタニスラフ・ロボツカ
MF 77 フビチャ・クバラツヘリア
MF 99 アンドレ・フランク・ザンボ・アンギサ
FW 81 ジャコモ・ラスパドーリ
控え
GK 14 ニキータ・コンティーニ
GK 25 エリア カプリーレ
DF 5 フアン・ジェズス
DF 16 ラファ・マリン
DF 37 レオナルド・スピナッツォーラ
FW 7 ダヴィ ネリス
FW 11 ロメル・ルカク
FW 18 ジョバンニ・シメオネ
FW 23 アレッシオ・ゼルビン
FW 26 シリル・エンゴング
監督
アントニオ・コンテ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 26 W. Coulibaly
DF 39 A. Circati
MF 10 Adrián Bernabé
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 28 バレンティン・ミハイラ
MF 62 M. Kowalski
MF 98 デニス・マン
FW 13 A. Bonny
控え
GK 1 レアンドロ チチソラ
GK 40 E. Corvi
DF 3 ジョルダン・オソリオ
DF 15 E. Delprato
DF 46 G. Leoni
MF 20 A. Hainaut
MF 23 D. Camara
MF 25 ウィラン・シプリアン
FW 9 G. Charpentier
FW 11 P. Almqvist
FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ
FW 61 A. Haj Mohamed
FW 64 D. Mikołajewski
監督
Fabio Pecchia
※27:45開始
<出場メンバー>
[ナポリ]
先発
GK 1 アレックス・メレト
DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ
DF 13 アミル・ラフマニ
DF 22 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
MF 17 マティアス・オリベラ
MF 21 マッテオ・ポリターノ
MF 30 パスクアレ・マッツォッキ
MF 68 スタニスラフ・ロボツカ
MF 77 フビチャ・クバラツヘリア
FW 81 ジャコモ・ラスパドーリ
控え
GK 14 ニキータ・コンティーニ
GK 25 エリア カプリーレ
DF 5 フアン・ジェズス
DF 16 ラファ・マリン
DF 37 レオナルド・スピナッツォーラ
FW 7 ダヴィ ネリス
FW 11 ロメル・ルカク
FW 18 ジョバンニ・シメオネ
FW 23 アレッシオ・ゼルビン
FW 26 シリル・エンゴング
監督
アントニオ・コンテ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 26 W. Coulibaly
DF 39 A. Circati
MF 10 Adrián Bernabé
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 28 バレンティン・ミハイラ
MF 62 M. Kowalski
MF 98 デニス・マン
FW 13 A. Bonny
控え
GK 1 レアンドロ チチソラ
GK 40 E. Corvi
DF 3 ジョルダン・オソリオ
DF 15 E. Delprato
DF 46 G. Leoni
MF 20 A. Hainaut
MF 23 D. Camara
MF 25 ウィラン・シプリアン
FW 9 G. Charpentier
FW 11 P. Almqvist
FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ
FW 61 A. Haj Mohamed
FW 64 D. Mikołajewski
監督
Fabio Pecchia
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります