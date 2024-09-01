[8.31 セリエA第3節](サン・パオロ)

※27:45開始

<出場メンバー>

[ナポリ]

先発

GK 1 アレックス・メレト

DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ

DF 13 アミル・ラフマニ

DF 22 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ

MF 17 マティアス・オリベラ

MF 21 マッテオ・ポリターノ

MF 30 パスクアレ・マッツォッキ

MF 68 スタニスラフ・ロボツカ

MF 77 フビチャ・クバラツヘリア

MF 99 アンドレ・フランク・ザンボ・アンギサ

FW 81 ジャコモ・ラスパドーリ

控え

GK 14 ニキータ・コンティーニ

GK 25 エリア カプリーレ

DF 5 フアン・ジェズス

DF 16 ラファ・マリン

DF 37 レオナルド・スピナッツォーラ

FW 7 ダヴィ ネリス

FW 11 ロメル・ルカク

FW 18 ジョバンニ・シメオネ

FW 23 アレッシオ・ゼルビン

FW 26 シリル・エンゴング

監督

アントニオ・コンテ

[パルマ]

先発

GK 31 鈴木彩艶

DF 4 ボトンド・バログ

DF 14 エマヌエーレ・バレーリ

DF 26 W. Coulibaly

DF 39 A. Circati

MF 10 Adrián Bernabé

MF 19 ジモン・ゾーム

MF 28 バレンティン・ミハイラ

MF 62 M. Kowalski

MF 98 デニス・マン

FW 13 A. Bonny

控え

GK 1 レアンドロ チチソラ

GK 40 E. Corvi

DF 3 ジョルダン・オソリオ

DF 15 E. Delprato

DF 46 G. Leoni

MF 20 A. Hainaut

MF 23 D. Camara

MF 25 ウィラン・シプリアン

FW 9 G. Charpentier

FW 11 P. Almqvist

FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ

FW 61 A. Haj Mohamed

FW 64 D. Mikołajewski

監督

Fabio Pecchia

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります