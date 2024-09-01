[8.31 セリエA第3節](オリンピコ)

※27:45開始

<出場メンバー>

[ラツィオ]

先発

GK 94 イバン・プロベデル

DF 4 パトリック・ガバロン

DF 13 アレッシオ・ロマニョーリ

DF 29 マヌエル・ラッツァーリ

DF 30 ヌーノ・タバレス

MF 6 ニコロ・ロベッラ

MF 8 マテオ・グエンドゥジ

MF 10 マッティア・ザッカーニ

MF 20 L. Tchaouna

FW 11 バレンティン・カステジャノス

FW 19 ブレイェ・ディア

控え

GK 35 C. Mandas

GK 55 アレッシオ フルラネット

DF 23 エルセイド・ヒサイ

DF 77 アダム・マルシッチ

MF 5 マティアス・ベシーノ

MF 7 F. Dele-Bashiru

MF 22 ガエターノ・カストロビッリ

FW 9 ペドロ・ロドリゲス

FW 14 ティヤニ・ノスリン

FW 18 G. Isaksen

監督

マルコ・バローニ

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 22 エメルソン

DF 23 フィカヨ・トモリ

DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ

DF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

MF 8 ルベン・ロフタス・チーク

MF 11 クリスティアン・プリシッチ

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 21 サムエル・チュクウェゼ

MF 29 ユスフ・フォファナ

FW 17 ノア・オカフォー

控え

GK 25 N. Raveyre

GK 96 L. Torriani

DF 2 ダビデ・カラブリア

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 33 D. Bartesaghi

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 18 K. Zeroli

MF 80 ユヌス・ムサ

MF 91 H. Cuenca

FW 10 ラファエル・レオン

FW 73 F. Camarda

FW 90 タミー・エイブラハム

監督

パウロ・フォンセカ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります