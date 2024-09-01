ラツィオvsミラン スタメン発表
[8.31 セリエA第3節](オリンピコ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ラツィオ]
先発
GK 94 イバン・プロベデル
DF 4 パトリック・ガバロン
DF 13 アレッシオ・ロマニョーリ
DF 29 マヌエル・ラッツァーリ
DF 30 ヌーノ・タバレス
MF 6 ニコロ・ロベッラ
MF 8 マテオ・グエンドゥジ
MF 10 マッティア・ザッカーニ
MF 20 L. Tchaouna
FW 11 バレンティン・カステジャノス
FW 19 ブレイェ・ディア
控え
GK 35 C. Mandas
GK 55 アレッシオ フルラネット
DF 23 エルセイド・ヒサイ
DF 77 アダム・マルシッチ
MF 5 マティアス・ベシーノ
MF 7 F. Dele-Bashiru
MF 22 ガエターノ・カストロビッリ
FW 9 ペドロ・ロドリゲス
FW 14 ティヤニ・ノスリン
FW 18 G. Isaksen
監督
マルコ・バローニ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 22 エメルソン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ
DF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 21 サムエル・チュクウェゼ
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 17 ノア・オカフォー
控え
GK 25 N. Raveyre
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 33 D. Bartesaghi
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 18 K. Zeroli
MF 80 ユヌス・ムサ
MF 91 H. Cuenca
FW 10 ラファエル・レオン
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
パウロ・フォンセカ
※27:45開始
<出場メンバー>
[ラツィオ]
先発
GK 94 イバン・プロベデル
DF 4 パトリック・ガバロン
DF 13 アレッシオ・ロマニョーリ
DF 29 マヌエル・ラッツァーリ
DF 30 ヌーノ・タバレス
MF 6 ニコロ・ロベッラ
MF 8 マテオ・グエンドゥジ
MF 10 マッティア・ザッカーニ
MF 20 L. Tchaouna
FW 11 バレンティン・カステジャノス
控え
GK 35 C. Mandas
GK 55 アレッシオ フルラネット
DF 23 エルセイド・ヒサイ
DF 77 アダム・マルシッチ
MF 5 マティアス・ベシーノ
MF 7 F. Dele-Bashiru
MF 22 ガエターノ・カストロビッリ
FW 9 ペドロ・ロドリゲス
FW 14 ティヤニ・ノスリン
FW 18 G. Isaksen
監督
マルコ・バローニ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 22 エメルソン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ
DF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 21 サムエル・チュクウェゼ
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 17 ノア・オカフォー
控え
GK 25 N. Raveyre
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 33 D. Bartesaghi
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 18 K. Zeroli
MF 80 ユヌス・ムサ
MF 91 H. Cuenca
FW 10 ラファエル・レオン
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
パウロ・フォンセカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります