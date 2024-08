Wi-Fi 6対応で広い通信範囲を実現！加賀FEI 無線LAN/Bluetoothコンボモジュール「WKI611AA1」

加賀FEIは、Wi-Fi 6、Bluetoothをサポートする、組み込み機器向け無線LAN/Bluetoothコンボモジュール「WKI611AA1」を開発しました。

加賀FEI 無線LAN/Bluetoothコンボモジュール「WKI611AA1」

【提供時期】

評価ボード、サンプルモジュール:2024年12月

量産開始 :2025年5月

本製品は、アンテナを内蔵し各種認証を取得済みのため、スマートビルディング機器、物流端末、監視カメラ、白物家電といった産業用IoT機器やホームオートメーション機器の開発時に、アンテナ開発工数や認証費用・工数を削減でき、製品の素早い市場投入が可能になります。

Wi-Fi 6、Bluetoothをサポートし、より高い通信速度や優れた干渉回避性能が必要なアプリケーションに向けて、2025年5月の量産を予定しています。

近年、多様化するIoT市場において、さまざまな機器や場所に組み込むことができ、低消費電力かつ、さまざまな規格に対応する無線モジュールのニーズが高まっています。

さらに、無線機器として使用するためには、複雑化する無線LAN規格のすべてにおいて各国の電波法に適合している必要があり、それらの認証取得にかかる費用や工数が課題となっていました。

この課題に対し同社は、Wi-Fi 6やBluetoothをサポートし、幅広いアプリケーションに対応可能な「WKI611AA1」を開発しました。

本製品はアンテナを内蔵し各種認証を取得済みであるため、設計工数を削減することができ、開発期間や費用の削減に貢献します。

【製品の特長】

1. NXP製チップをモジュール化

無線LANとBluetoothの両方のサブシステムに専用のプロセッサとメモリを内蔵し、リアルタイムで独立したプロトコル処理が可能なNXP Semiconductors社製IC、「IW611」を採用しています。

Wi-Fi 6に対応し、2.4GHz帯に加え5GHz帯での通信も可能なため、既存モデルよりも高スループット、優れたネットワーク効率、低レイテンシ、広い通信範囲を実現できます。

2. 低消費電力

ホストインターフェースは、無線LANにはSDIO 3.0、BluetoothにはUARTを採用し低消費電力を実現しています。

また、ディープスリープ低消費電力モードをサポートする効率的なパワーマネジメントシステムを搭載しているため、長時間の動作が求められるアプリケーションに最適です。

3. アンテナ設計、認証取得が不要

広帯域・高効率の内蔵アンテナを搭載しているため、アンテナ設計が不要です。

さらに、Bluetooth SIG認証、日本電波法、FCC(米国)、ISED(カナダ)の電波法認証を取得済みで、認証にかかる費用や工数を削減することができます。

