開発・運用保守までトータルサポート！さくら情報システム「Salesforce AppExchange」コンサルタント登録

さくら情報システムは8月、Salesforce AppExchangeにコンサルタントとして登録されました。

これにより、特定のビジネスニーズに合った最適なSalesforce認定コンサルタントとつながることができます。

さくら情報システム「Salesforce AppExchange」コンサルタント登録

Salesforce導入コンサルティングから、開発・運用保守などのエンジニア領域までトータルでサポートし、利用者のDX推進に貢献します。

さくら情報システムのコンサルタント概要ページは、AppExchangeの「コンサルティングパートナー」で公開されています。

新しいAppExchangeのコンサルタント検索機能である「Consultant Finder」を利用することで、200社を超える日本のコンサルティングパートナー企業から、個々のビジネス課題を解決するのに最適な専門家を見つけることができます。

専門性、所在地、企業規模、利用者の評価、そして、65,000人を超える認定コンサルタントが実施した何千もの顧客プロジェクトからもたらされた知見に基づいて専門家を選択することができます。

[さくら情報システムのコンサルティングサービスの特長]

設立から50年以上にわたり、三井住友銀行およびグループ会社の基幹システム並びに業務システムを支え、また、幅広いお客様にハイレベルなサービスを提供してきました。

これまでの開発実績に加え、長年にわたりお客様と共に歩んできたことで豊富な業務知識を得たエンジニアが、お客様の業務課題を多角的な視点から解決に導きます。

Salesforceを導入したいが何から始めたらよいか分からない、導入はしたものの使い方が正しいか不安、導入後の効果が見えづらいなど、利用者の状況に合わせた支援が可能です。

<さくら情報システムが保有する主なSalesforce資格>

● Salesforce認定 Experience Cloudコンサルタント

● Salesforce認定 Service Cloudコンサルタント

● Salesforce認定 Sales Cloudコンサルタント

● Salesforce認定 上級アドミニストレーター

● Salesforce認定 アドミニストレーター

● Salesforce認定 Platformアプリケーションビルダー

● Salesforce認定 Platformデベロッパー

● Salesforce認定 Marketing Cloud Account Engagementスペシャリスト

