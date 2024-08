さらに可愛くバージョンアップ！エジソンママ「カミカミBabyほんものバナナ」

「エジソンママ」は、ロングセラー歯がためをバージョンアップした「カミカミBabyほんものバナナ」を9月上旬より発売します。

エジソンママ「カミカミBabyほんものバナナ」

商品名 :カミカミBabyほんものバナナ

希望小売価格 :990円(税込)

対象月齢 :3ヶ月ごろ〜

材質(耐熱温度):本体 シリコーンゴム(170℃)

お手入れ方法 :電子レンジ消毒、煮沸消毒、薬液消毒

サイズ/重量 :60×58×104mm/38g

■開発背景〜「まるで本物!?」赤ちゃんもママ・パパも笑顔にするママ認知度No.1のバナナ歯がためがバージョンアップ〜

リアルさにこだわった「カミカミBabyほんものバナナ」

大人気のバナナの歯がためが、よりリアルにさらに可愛くバージョンアップしました。

歯が生えはじめる頃の赤ちゃんの歯ぐきのムズムズの解消や、カミカミすることであごの発達を助ける役割がある歯がため。

そんな歯がためを一生懸命カミカミしている赤ちゃんの姿を、より印象的に残したいという想いから「まるで本物のバナナ!?」を食べているかのような見た目でSNS映えも間違いなしのデザインにアップデートしました。

安心して使える形状や、赤ちゃんのお口に刺激を与える工夫にもこだわっています。

■商品特徴

〈ポイント1:いろんな硬さと凹凸が歯ぐきを刺激。

長く飽きずに遊べる〉

硬さや凹凸で楽しい噛み心地

色によって硬さが異なり、1つで様々な噛み心地が楽しめる仕様です。

さらにバナナの実や皮部分、底面には凹凸付き。

どこを噛んでも新しい刺激で、長く飽きずにカミカミ遊べます。

〈ポイント2:小さな手でも握りやすくフィット。

100%やわらかシリコン素材〉

お手入れも簡単 100%シリコン素材

滑りにくく、やわらかな100%シリコン素材で、赤ちゃんの小さな手にフィットする握りやすい形状です。

また、まるごと電子レンジ・煮沸・薬液消毒できてお手入れも簡単。

〈ポイント3:リアルさと喉突き防止を両立した形状〉

赤ちゃんもママ・パパも笑顔になる安全設計

バナナの3枚の皮部分は、喉突きを防ぐ安全設計。

そしてよりリアルなバナナにこだわり、皮の内側部分を実の色に配色しました。

お子様がカミカミ咥えていても、ママ・パパは安心して見守ることができるので、写真を撮る手が止まりません。

〈ポイント4:持ち歩きに便利。

底面はストラップ穴付きのお花モチーフ〉

リニューアルした底面

今回、まるでお花のような穴付きの底面にリニューアルしました。

落下防止のストラップが装着できるので外出先でも安心して持ち歩けます。

■バナナブランドを代表する「Dole」とSNSコラボキャンペーンを実施

バナナブランドを代表するDoleとのSNSコラボキャンペーンを全3弾実施します。

「カミカミBabyほんものバナナ」やDoleの「スウィーティオぬいぐるみ」「オリジナルバナナケース」等を、キャンペーンに参加した方の中から抽選でプレゼント。

詳細や参加募集は、双方の公式SNSにてアナウンスします。

