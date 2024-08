ハーバー研究所は、天然精油※1を配合した植物のやさしい香りの石けん『HABA いやしのアロマソープセット』を、2024年10月18日(金)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『HABA いやしのアロマソープセット』

商品名 :HABA いやしのアロマソープセット

容量・価格:100g×5個セット/2,970円(税込)

ハーバー研究所は、天然精油※1を配合した植物のやさしい香りの石けん『HABA いやしのアロマソープセット』を、2024年10月18日(金)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売。

クリーミィな泡立ちの洗顔・全身用石けんに、天然精油※1をプラスした『HABA いやしのアロマソープセット』。

人気のローズ、ラベンダーに加え、ユズ、ベルガモット、イランイランの香りが新たに登場!

潤い・ハリアップ成分のマリンプラセンタ(R)エキス※2、肌に吸着してとどまる吸着型ヒアルロン酸※3、うるおい成分のスクワラン配合で、しっとり、もっちりとした肌に洗い上げます。

<商品特長>

◎潤い・ハリアップ成分としてマリンプラセンタ(R)※2、吸着型ヒアルロン酸※3、スクワランを配合。

しっとりなめらかな肌に洗い上げます。

・マリンプラセンタ(R)エキス※2

北海道産の鮭のプラセンタエキス。

アミノ酸などの成分が豊富に含まれており、肌にうるおいとハリを与えます。

・吸着型ヒアルロン酸※3

吸着してとどまるヒアルロン酸のため、洗い流した後も潤いが続きます。

◎気分で選べる5種類のアロマ。

HABA いやしのアロマソープセット(集合)

ローズ :ダマスクローズの華やかで贅沢な香り

ラベンダー :ラベンダーの穏やかでやさしい香り

New ユズ :酸味と甘みに程よい苦みが加わった爽やかな香り

New ベルガモット:エレガントさや上品さを持ち合わせた

気品ある洗練された香り

New イランイラン:フローラルでエキゾチックな甘い香り

◎セットの箱は引き出し型になっているので、使い終わった後も小物入れやペン入れ、お子様用の収納ボックスとして使えます。

※なくなり次第終了となります。

※1 ローズ:ダマスクバラ花油など ラベンダー:ラベンダー油 ユズ:ユズ果皮油 ベルガモット:ベルガモット果実油 イランイラン:イランイラン花油

※2 マリンプラセンタ(R)は、株式会社日本バリアフリーの商標登録です。

加水分解サケ卵巣膜エキス

※3 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム(保湿成分)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post イランイラなど新たな香り!ハーバー研究所『HABA いやしのアロマソープセット』 appeared first on Dtimes.