持ち歩けるA4サイズミニデスク！洗足商会『PUNCUBE』

洗足商会は、世界最大規模のクラウドファンディングサイトKickstarterにおいて多額の資金を集めた話題の商品『PUNCUBE』の日本における先行予約販売を開始しました。

洗足商会『PUNCUBE』

商品名:ポータブルラップトップデスク「PUNCUBE」

先行予約販売期間 : 2024年8月29日(木)11時〜9月30日(月)まで

サイズ:厚さ 0.62cm、横 32.1cm(拡張時48cm)、縦 22.1cm

重量 :約600g

カラー:Blonder Brown(ブラウン)、Cool Grey(グレー)、

Midnight Blue(ブルー)、Graphite Black(ブラック)

生産地:香港

「PUNCUBE」はソファやベッドの上、時には寝そべりながら、デスクにとらわれないノートPCライフをより快適に過ごすための新しいアイテムとして誕生しました。

スタイリッシュなデザインで、どこでもおしゃれなワークスペースを「PUNCUBE」は実現します。

どこでもワークスペースを確保

<主な特徴>

・3段階の高さ調節が可能

3段階の高さ調節機能

3段階(0度/15度/30度)の調整ができるのでお好みの高さに調節することができます。

楽な姿勢でPCが使えるようになり疲労も軽減します。

・換気に配慮した設計

換気に配慮した設計

PCを置く面は真ん中が空いていて、換気に配慮した設計で優れた冷却効果を実現しています。

長時間の使用でも快適に作業が可能です。

・引き込み式のマウスパッドを装備

マウスが使える拡張機能

引き込み式の拡張機能があり、拡張したスペースをマウスパッドやメモスペースとして使えます。

・水洗いが可能

水洗い可能

表面素材はポリウレタンを使用していて、水洗いが可能です。

【GREEN FUNDING プロジェクト概要】

受付期間: 2024年8月29日(木)11時〜9月30日(月)まで

タイトル: 「デスクを持ち歩こう!!」どこだって仕事ができる!

超薄型・軽量のマルチミニデスクPUNCUBE

