ファミリーヒストリーを映像で残し伝える！ブルーオーシャンスターズ「家系史継承箱〜メモリアルボックス〜」

ブルーオーシャンスターズ「家系史継承箱〜メモリアルボックス〜」

◆商品名 : 家系史継承箱〜メモリアルボックス〜

[nokosu(のこす)シリーズ]

◆セット内容 : 木箱、映像USB、家系図、写真アルバム、

名前入りクリスタル、風呂敷

◆納品までの期間: 企画を開始してから5ヶ月〜

◆料金 : 3,850,000円(税込)〜

ブルーオーシャンスターズでは、家族史が注目される中、先祖から現在までの家族の歴史を詰め込んだ「家系史継承箱〜メモリアルボックス〜」を販売中です。

家系のことを子孫へ残し伝えるためのギフトとして開発しました。

木箱にはドキュメンタリー番組のように制作した映像データ、家系図、写真アルバムなどが豪華セットで収められています。

【本の自分史から、映像で残す家族史へ】

近年、シニア世代に人生を振り返る自分史が人気の中、家族史が注目されています。

家族史とは家族の歴史を振り返り、出来事などを書き表したものです。

自分のルーツである先祖も家族と捉えて作成することで、先祖にこんな人がいた、奇跡的な出来事があったおかげで今の自分があるなど再認識することができます。

形は書籍にするのが一般的ですが、最近では家族史をテーマにしたドキュメンタリー番組の影響もあり、後世の子孫に向け映像にして残す動きも出てきました。

樺太・引き揚げ船の奇跡YouTube

【生成AIの力も借りて先祖を知る】

映像制作を手掛ける同社では、先祖から現在の自分も含めた家族の歴史を未来に伝える「家系史継承箱〜メモリアルボックス〜」を開発。

「家系史継承箱」には、子や孫、その先の子孫に残したい30分程度の家族史ドキュメンタリー映像が保存されたUSBが入っています。

そのほかに家系図、写真アルバム、名前などを刻んだクリスタルのセットが重厚な天然木の木箱に収められています。

